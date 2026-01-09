الجمعة 09 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - قدس

سجّلت حركة السفر الإسرائيلية خلال عام 2025 ارتفاعًا لافتًا، أعاد تشكيل خريطة الوجهات الخارجية للمستوطنين، مع صعود الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة الثالثة ضمن أكثر الوجهات زيارة، بالتوازي مع زيادة حادة في أعداد المسافرين عبر مطار بن غوريون مقارنة بالعام السابق.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن سلطة مطار بن غوريون، بلغ عدد المسافرين الذين عبروا المطار خلال عام 2025 نحو 18 مليون مسافر، مقابل 14 مليونًا في عام 2024، في زيادة تعكس اتساع حركة السفر الجوي، دون أن تحدد البيانات أسبابًا سياسية أو سياحية مباشرة وراء هذا الارتفاع.

كما أظهرت المعطيات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الرحلات الجوية، التي وصلت إلى نحو 134 ألف رحلة خلال عام 2025، مقارنة بـ85.6 ألف رحلة في العام الذي سبقه، ما يشير إلى توسّع واضح في النشاط التشغيلي للمطار وشركات الطيران العاملة فيه.

وفي ما يتعلق بحركة شركات الطيران الإسرائيلية، أفادت البيانات بأنها نقلت نحو 10.6 ملايين مسافر خلال عام 2025، مقابل 9.1 ملايين مسافر في 2024، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الرحلات أو دوافع السفر.

وعلى صعيد الوجهات الخارجية، تصدّرت اليونان قائمة الدول الأكثر استقبالًا للمسافرين الإسرائيليين خلال عام 2025، بنحو 2.2 مليون مسافر، تلتها الولايات المتحدة بحوالي 1.6 مليون مسافر.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 1.5 مليون مسافر، تلتها كل من إيطاليا وقبرص بقرابة 1.2 مليون مسافر لكل منهما، بحسب معطيات مطار بن غوريون.

ويقتصر هذا التصنيف على حركة العبور الجوي، ولا يتضمن توصيفًا لطبيعة الإقامة أو مدة الزيارات أو دوافع السفر، سواء كانت سياحية أو تجارية أو لأسباب أخرى.