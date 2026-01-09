لماذا أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن حل نفسه؟ ماذا خسرت إسرائيل من فشل تقسيم اليمن؟ عاجل: رحلات جوية منتظمة تعود إلى سيئون الدولي بجهود حكومية ودعم سعودي قرار أمني بإنهاء حظر التجوال في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار المجلس الانتقالي حل نفسه ويكشف إن الرياض ستشكل لجنة تحضيرية للحوار الجنوبي . مأرب برس ينشر نص بيان المجلس الانتقالي الذي أعلن فيه حل نفسه اللواء سلطان العرادة يشهد تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية العليا وسط تأكيد على وحدة الجيش الوطني .. قرار رئاسي يطيح بوزير الدفاع اليمني من منصبه واحالته للتقاعد المبعوث الأممي يلتقي ممثلي الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن ويرحب بمؤتمر الرياض للحوار الجنوبي ويصفه بأنه لحظة فارقة في مسار القضية الجنوبية. البرلماني على عشّال يدعو لبناء جيش وطني موحّد بعيدًا عن الولاءات والانقسامات
في قرار مفاجئ لكل أبناء اليمن في الداخل والخارج أعلن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن الصبيحي اليوم الجمعة حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج.
كما أعلن الصبيحي خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس والقيادة التنفيذية بالعاصمة السعودية الرياض، "العمل على تحقيق الهدف الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة (العربية السعودية)".
وقال الصبيحي، في كلمة مصورة بثها التلفزيون اليمني، إن هذه الخطوة جاءت حرصا على مستقبل قضية الجنوب وصونا للسلم والأمن في الجنوب ودول الجوار.
وبينما أشاد بما صدر من الرياض من إجراءات وحلول تلبي حاجة أبناء الجنوب، أوضح أن الخطوة اتُخذت أيضا استجابة لمبادرة السعودية بشأن رعاية حوار جنوبي شامل.
وأشار الصبيحي إلى أن استمرار وجود المجلس لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله في ظل المستجدات الراهنة، مبيّنا أن المجلس أُسس لخدمة قضية شعب الجنوب وتمثيل تطلعاته وليس كوسيلة للسلطة أو الإقصاء.
ودعا الأمين العام للمجلس الانتقالي أبناء الجنوب إلى التحلي بالمسؤولية والعمل على تحقيق تطلعات أبناء الجنوب، كما طالب الشخصيات والقيادات الفاعلة في الجنوب بالانخراط في مسار مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل.
كما نفى المشاركة في قرار العملية (الأخيرة) في حضرموت والمهرة التي "أضرت بالقضية الجنوبية".
ومن جهته، قال مستشار مكتب الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي للجزيرة، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، الذي هرب إلى الإمارات، أضرت بالقضية الجنوبية نفسها، وإنه اتخذها دون الرجوع إلى أعضاء المجلس.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.
وجاءت الدعوة بعد ساعات من تقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بطلب إلى الرياض لاستضافة المؤتمر، الأمر الذي لقي ترحيبا عربيا واسعا.