لماذا أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن حل نفسه؟

الجمعة 09 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في قرار مفاجئ لكل أبناء اليمن في الداخل والخارج أعلن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن الصبيحي اليوم الجمعة حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج.

كما أعلن الصبيحي خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس والقيادة التنفيذية بالعاصمة السعودية الرياض، "العمل على تحقيق الهدف الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة (العربية السعودية)".

وقال الصبيحي، في كلمة مصورة بثها التلفزيون اليمني، إن هذه الخطوة جاءت حرصا على مستقبل قضية الجنوب وصونا للسلم والأمن في الجنوب ودول الجوار.

وبينما أشاد بما صدر من الرياض من إجراءات وحلول تلبي حاجة أبناء الجنوب، أوضح أن الخطوة اتُخذت أيضا استجابة لمبادرة السعودية بشأن رعاية حوار جنوبي شامل.

وأشار الصبيحي إلى أن استمرار وجود المجلس لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله في ظل المستجدات الراهنة، مبيّنا أن المجلس أُسس لخدمة قضية شعب الجنوب وتمثيل تطلعاته وليس كوسيلة للسلطة أو الإقصاء.

ودعا الأمين العام للمجلس الانتقالي أبناء الجنوب إلى التحلي بالمسؤولية والعمل على تحقيق تطلعات أبناء الجنوب، كما طالب الشخصيات والقيادات الفاعلة في الجنوب بالانخراط في مسار مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل.

كما نفى المشاركة في قرار العملية (الأخيرة) في حضرموت والمهرة التي "أضرت بالقضية الجنوبية".

ومن جهته، قال مستشار مكتب الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي للجزيرة، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، الذي هرب إلى الإمارات، أضرت بالقضية الجنوبية نفسها، وإنه اتخذها دون الرجوع إلى أعضاء المجلس.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وجاءت الدعوة بعد ساعات من تقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بطلب إلى الرياض لاستضافة المؤتمر، الأمر الذي لقي ترحيبا عربيا واسعا.