عاجل: رحلات جوية منتظمة تعود إلى سيئون الدولي بجهود حكومية ودعم سعودي

الجمعة 09 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت هيئة الطيران المدني اليمنية، اليوم الجمعة، استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي أمام الرحلات الجوية، اعتباراً من صباح الأحد 11 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان نقلته الوكالة أن هذا الاستئناف يأتي عقب استكمال جميع الأعمال الفنية الخاصة بإعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران.

وقدَّم رئيس الهيئة الكابتن صالح بن نهيد شكره إلى القيادة السياسية والحكومة، والسعودية، ومحافظ حضرموت، وجميع الجهات والكوادر التي أسهمت بجهودها في استئناف تشغيل المطار، وعودة انتظام الرحلات الجوية.