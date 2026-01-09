قرار أمني بإنهاء حظر التجوال في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن

الجمعة 09 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت عمليات القوات الأمنية، اليوم الجمعة، إنهاء حظر التجوال في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وعودة حركة المواطنين والمركبات إلى وضعها الطبيعي، ابتداءً من اليوم.

ووجه التعميم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم تنفيذه بهذا التعميم وتنظيم حركة السير بما يضمن حفظ الامن والنظام العام. وذلك حسب ما ذكرته وكالة "سبأ".