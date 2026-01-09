عاجل: رحلات جوية منتظمة تعود إلى سيئون الدولي بجهود حكومية ودعم سعودي قرار أمني بإنهاء حظر التجوال في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار المجلس الانتقالي حل نفسه ويكشف إن الرياض ستشكل لجنة تحضيرية للحوار الجنوبي عاجل.. مأرب برس ينشر نص بيان المجلس الانتقالي الذي أعلن فيه حل نفسه اللواء سلطان العرادة يشهد تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية العليا وسط تأكيد على وحدة الجيش الوطني عاجل.. قرار رئاسي يطيح بوزير الدفاع اليمني من منصبه واحالته للتقاعد المبعوث الأممي يلتقي ممثلي الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن ويرحب بمؤتمر الرياض للحوار الجنوبي ويصفه بأنه لحظة فارقة في مسار القضية الجنوبية. البرلماني على عشّال يدعو لبناء جيش وطني موحّد بعيدًا عن الولاءات والانقسامات وزارة التعليم العالي تلغي امتحانات المفاضلة لطلاب الثانوية المتقدمين للمنح الخارجية قوة ذهنية وانضباط تكتيكي يقودان مالي إلى اختبار صعب ضد السنغال
أعلنت عمليات القوات الأمنية، اليوم الجمعة، إنهاء حظر التجوال في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وعودة حركة المواطنين والمركبات إلى وضعها الطبيعي، ابتداءً من اليوم.
ووجه التعميم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم تنفيذه بهذا التعميم وتنظيم حركة السير بما يضمن حفظ الامن والنظام العام. وذلك حسب ما ذكرته وكالة "سبأ".