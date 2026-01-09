الإعلان عن موعد استئناف تشغيل مطار سيئون

الجمعة 09 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم، عن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي أمام الرحلات الجوية، ابتداءً من صباح يوم بعد غد الأحد، الموافق الـ 11 من يناير الجاري.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة، فان هذا الاستئناف يأتي عقب استكمال كافة الأعمال الفنية الخاصة بإعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران.

وتوجّه رئيس الهيئة الكابتن صالح بن نهيد، بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة والاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومحافظ حضرموت، وكافة الجهات والكوادر التي أسهمت بجهودها في استئناف تشغيل المطار وعودة انتظام الرحلات الجوية.