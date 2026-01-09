وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار المجلس الانتقالي حل نفسه ويكشف إن الرياض ستشكل لجنة تحضيرية للحوار الجنوبي عاجل.. مأرب برس ينشر نص بيان المجلس الانتقالي الذي أعلن فيه حل نفسه اللواء سلطان العرادة يشهد تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية العليا وسط تأكيد على وحدة الجيش الوطني عاجل.. قرار رئاسي يطيح بوزير الدفاع اليمني من منصبه واحالته للتقاعد المبعوث الأممي يلتقي ممثلي الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن ويرحب بمؤتمر الرياض للحوار الجنوبي ويصفه بأنه لحظة فارقة في مسار القضية الجنوبية. البرلماني على عشّال يدعو لبناء جيش وطني موحّد بعيدًا عن الولاءات والانقسامات وزارة التعليم العالي تلغي امتحانات المفاضلة لطلاب الثانوية المتقدمين للمنح الخارجية قوة ذهنية وانضباط تكتيكي يقودان مالي إلى اختبار صعب ضد السنغال "تركيا تدعو قسد إلى التخلي عن الإرهاب والانفصال وتعلن استعدادها لدعم الجيش السوري يمنيون يطالبون الإنتقالي تقديم الإعتذار ويدعون قوات طارق صالح والمحرمي إلى الإتعاظ بما حدث للزبيدي
وصف الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي اليوم الجمعة القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس قرارًا شجاعاً حريصاً على مستقبل القضية الجنوبية، كما يعد تشجيعًا لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم.
وكشف الأمير خالد بن سلمان، أن الرياض ستشكل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد لمؤتمر الحوار الجنوبي الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز، مشيراً إلى أن السعودية ستدعم مخرجات المؤتمر لتطرح على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن.
وجاء إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي بكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه داخل اليمن وخارجه، عقب مراجعة شاملة للتطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من تصعيد ورفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة على المشهد الجنوبي.
وقال الأمير خالد بن سلمان في تصريحات عبر منصة إكس:" أصبح لقضية الجنوب مسار حقيقي ترعاه المملكة ويدعمه ويؤيده المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله لجمع إخوتنا أبناء الجنوب؛ لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم.