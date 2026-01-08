عاجل.. قرار رئاسي يطيح بوزير الدفاع اليمني من منصبه واحالته للتقاعد عاجل: المبعوث الأممي يلتقي ممثلي الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن ويرحب بمؤتمر الرياض للحوار الجنوبي ويصفه بأنه لحظة فارقة في مسار القضية الجنوبية. البرلماني على عشّال يدعو لبناء جيش وطني موحّد بعيدًا عن الولاءات والانقسامات وزارة التعليم العالي تلغي امتحانات المفاضلة لطلاب الثانوية المتقدمين للمنح الخارجية قوة ذهنية وانضباط تكتيكي يقودان مالي إلى اختبار صعب ضد السنغال "تركيا تدعو قسد إلى التخلي عن الإرهاب والانفصال وتعلن استعدادها لدعم الجيش السوري يمنيون يطالبون الإنتقالي تقديم الإعتذار ويدعون قوات طارق صالح والمحرمي إلى الإتعاظ بما حدث للزبيدي مباحثات يمنية تركية في الرياض.. حضور دبلوماسي لافت لأنقرة موقع أميركي: إيران على حافة الانهيار.. هل يقترب النظام الإيراني من سيناريو السقوط السوفياتي؟ خمسة ألوية من قوات درع الوطن تدخل عدن لفرض الأمن والاستقرار ضمن خطة لإعادة السيطرة ورسم المشهد الأمني في العاصمة المؤقتة ..
صدر اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه بإعفاء وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري من منصبه واحالته للتقاعد.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، والنشرات العسكرية.