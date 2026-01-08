عاجل.. قرار رئاسي يطيح بوزير الدفاع اليمني من منصبه واحالته للتقاعد

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- سبأ

صدر اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه بإعفاء وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري من منصبه واحالته للتقاعد.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، والنشرات العسكرية.