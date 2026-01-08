عاجل: المبعوث الأممي يلتقي ممثلي الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن ويرحب بمؤتمر الرياض للحوار الجنوبي ويصفه بأنه لحظة فارقة في مسار القضية الجنوبية.

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، إن الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لعقد حوار تستضيفه السعودية بين المكونات الجنوبية يعد "فرصة مهمة لخفض التوترات والدفع باتجاه الاستقرار" في البلاد.

جاء ذلك في بيان لمكتب المبعوث الأممي عقب اختتامه زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، التقى خلالها كبار المسؤولين اليمنيين وفي مقدمتهم العليمي ووزير الخارجية شائع الزنداني، بجانب عضوي مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي وطارق صالح.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وذلك بعد ساعات من تقدم العليمي بطلب إلى الرياض لاستضافة المؤتمر، الأمر الذي لقي ترحيبا عربيا واسعا.

وفي البيان، قال غروندبرغ إن "ما يحظى به الحوار من تأييد واسع من اليمنيين والمجتمع الدولي، يُعد فرصة مهمة لعكس تنوع الرؤى ووجهات النظر، ورسم مسار أكثر شمولًا وتطلعًا إلى المستقبل".

وشدد على أن الدعوة التي أطلقها العليمي لعقد حوار جنوبي تستضيفه السعودية "تمثل فرصة مهمة في الوقت الراهن لخفض التوترات، ومعالجة المظالم المتراكمة منذ فترة طويلة عبر الوسائل السياسية، ودفع النقاشات باتجاه تحقيق الاستقرار".

وأوضح البيان أن لقاءات غروندبرغ في الرياض شملت أيضا ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين)، حيث ركزت المناقشات على ضرورة دعم جهود خفض التصعيد الجارية، وأهمية استمرار الانخراط الدولي دعما لعملية سياسية يقودها اليمنيون.

كما تركزت النقاشات على "آخر التطورات في اليمن وتداعياتها الأوسع".

وذكر البيان أن الزيارة تأتي في إطار جهود تواصله المستمر مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية.

وجاءت الدعوة لمؤتمر الحوار الجنوبي عقب استعادة القوات الحكومية السيطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية من قوات المجلس االانتقالي الجنوبي الذي رفض دعوات محلية وإقليمية ودولية للانسحاب.