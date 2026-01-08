عاجل: المبعوث الأممي يلتقي ممثلي الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن ويرحب بمؤتمر الرياض للحوار الجنوبي ويصفه بأنه لحظة فارقة في مسار القضية الجنوبية. البرلماني على عشّال يدعو لبناء جيش وطني موحّد بعيدًا عن الولاءات والانقسامات وزارة التعليم العالي تلغي امتحانات المفاضلة لطلاب الثانوية المتقدمين للمنح الخارجية قوة ذهنية وانضباط تكتيكي يقودان مالي إلى اختبار صعب ضد السنغال "تركيا تدعو قسد إلى التخلي عن الإرهاب والانفصال وتعلن استعدادها لدعم الجيش السوري يمنيون يطالبون الإنتقالي تقديم الإعتذار ويدعون قوات طارق صالح والمحرمي إلى الإتعاظ بما حدث للزبيدي مباحثات يمنية تركية في الرياض.. حضور دبلوماسي لافت لأنقرة موقع أميركي: إيران على حافة الانهيار.. هل يقترب النظام الإيراني من سيناريو السقوط السوفياتي؟ خمسة ألوية من قوات درع الوطن تدخل عدن لفرض الأمن والاستقرار ضمن خطة لإعادة السيطرة ورسم المشهد الأمني في العاصمة المؤقتة .. الوزير البكري يكشف نجاته من 11 محاولة اغتيال كان الانتقالي يقف خلفها ويؤكد وجود 120 ملف بالأدلة تُنظر أمام النيابة ضد الإنتقالي وبن بريك
أصدر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الأستاذ الدكتور خالد أحمد الوصابي، يوم الخميس 8 يناير 2026م، القرار الوزاري رقم (0001) بشأن تنظيم عملية القبول للمنح الدراسية الخارجية للعام الدراسي القادم.
ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء امتحانات المفاضلة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لمنح التبادل الثقافي للعام 2026-2027م. وبموجب المادة الثانية، سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة آليةً وحيدةً وأساسيةً للمفاضلة بين المتقدمين.
كما حدد القرار في مادته الثالثة حصر المنافسة على هذه المنح لطلاب الثانوية العامة المتخرجين في العام الدراسي 2024-2025م فقط.
يأتي هذا القرار، الذي بدأ العمل به من تاريخ صدوره يوم 19 رجب 1447هـ، في إطار تسهيل إجراءات الابتعاث وتحديد الاختصاصات بما تقتضيه مصلحة العمل والظروف الراهنة.