وزارة التعليم العالي تلغي امتحانات المفاضلة لطلاب الثانوية المتقدمين للمنح الخارجية

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

​أصدر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الأستاذ الدكتور خالد أحمد الوصابي، يوم الخميس 8 يناير 2026م، القرار الوزاري رقم (0001) بشأن تنظيم عملية القبول للمنح الدراسية الخارجية للعام الدراسي القادم.

​ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء امتحانات المفاضلة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لمنح التبادل الثقافي للعام 2026-2027م. وبموجب المادة الثانية، سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة آليةً وحيدةً وأساسيةً للمفاضلة بين المتقدمين.

​كما حدد القرار في مادته الثالثة حصر المنافسة على هذه المنح لطلاب الثانوية العامة المتخرجين في العام الدراسي 2024-2025م فقط.

​يأتي هذا القرار، الذي بدأ العمل به من تاريخ صدوره يوم 19 رجب 1447هـ، في إطار تسهيل إجراءات الابتعاث وتحديد الاختصاصات بما تقتضيه مصلحة العمل والظروف الراهنة.