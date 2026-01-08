آخر الاخبار

يمنيون يطالبون الإنتقالي تقديم الإعتذار ويدعون قوات طارق صالح والمحرمي إلى الإتعاظ بما حدث للزبيدي

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 464

طالب سياسيون وإعلاميون وناشطون في اليمن، من المجلس الإنتقالي تقديم الاعتذار لليمنيين، وخاصةً أبناء حضرموت، على ما بدر من رئيس المجلس، الهارب عيدروس الزبيدي وتحميله هو والمتورطين معه، مسؤولية ما حدث، مؤخرا.

ورصد محرر مأرب برس، تفاعلات ومواقف ليمنيين على منصات التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية دعوا فيها، التشكيلات العسكرية الأخرى كقوات طارق صالح وقوات العمالقة بقيادة المحرمي، إلى الإتعاظ بما حصل مع الزبيدي، لتجنب أي سيناريو مماثل.

 كما شددوا على الرئاسة والحكومة، الإسراع في توحيد كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وعلم وعقيدة واحدة.

