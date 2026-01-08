عاجل: المبعوث الأممي يلتقي ممثلي الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن ويرحب بمؤتمر الرياض للحوار الجنوبي ويصفه بأنه لحظة فارقة في مسار القضية الجنوبية. البرلماني على عشّال يدعو لبناء جيش وطني موحّد بعيدًا عن الولاءات والانقسامات وزارة التعليم العالي تلغي امتحانات المفاضلة لطلاب الثانوية المتقدمين للمنح الخارجية قوة ذهنية وانضباط تكتيكي يقودان مالي إلى اختبار صعب ضد السنغال "تركيا تدعو قسد إلى التخلي عن الإرهاب والانفصال وتعلن استعدادها لدعم الجيش السوري يمنيون يطالبون الإنتقالي تقديم الإعتذار ويدعون قوات طارق صالح والمحرمي إلى الإتعاظ بما حدث للزبيدي مباحثات يمنية تركية في الرياض.. حضور دبلوماسي لافت لأنقرة موقع أميركي: إيران على حافة الانهيار.. هل يقترب النظام الإيراني من سيناريو السقوط السوفياتي؟ خمسة ألوية من قوات درع الوطن تدخل عدن لفرض الأمن والاستقرار ضمن خطة لإعادة السيطرة ورسم المشهد الأمني في العاصمة المؤقتة .. الوزير البكري يكشف نجاته من 11 محاولة اغتيال كان الانتقالي يقف خلفها ويؤكد وجود 120 ملف بالأدلة تُنظر أمام النيابة ضد الإنتقالي وبن بريك
طالب سياسيون وإعلاميون وناشطون في اليمن، من المجلس الإنتقالي تقديم الاعتذار لليمنيين، وخاصةً أبناء حضرموت، على ما بدر من رئيس المجلس، الهارب عيدروس الزبيدي وتحميله هو والمتورطين معه، مسؤولية ما حدث، مؤخرا.
ورصد محرر مأرب برس، تفاعلات ومواقف ليمنيين على منصات التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية دعوا فيها، التشكيلات العسكرية الأخرى كقوات طارق صالح وقوات العمالقة بقيادة المحرمي، إلى الإتعاظ بما حصل مع الزبيدي، لتجنب أي سيناريو مماثل.
كما شددوا على الرئاسة والحكومة، الإسراع في توحيد كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وعلم وعقيدة واحدة.