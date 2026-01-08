مباحثات يمنية تركية في الرياض.. حضور دبلوماسي لافت لأنقرة

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

جددت تركيا موقفها الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين..

جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء في الرياض، سفير جمهورية تركيا لدى اليمن أمر الله إيشلر، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وآفاق تطويرها، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، وفق وكالة سبأ.

سفير تركيا أكد استعداد بلاده لمواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية، وتقديم الدعم الممكن في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء مستجدات الاوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الاخيرة في المحافظات الشرقية، وجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ودعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، الإجراءات التي تتخذها الحكومة بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة المختصة لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة، واحتواء أي اختلالات أمنية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومحاسبة المتورطين في أي أعمال خارجة عن القانون، بما يضمن سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها، ويحفظ السلم المجتمعي.

وأكد أن الحكومة، انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والوطنية، تعمل على مقاربة شاملة تجمع بين المعالجات الأمنية والإدارية والخدمية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، ويستجيب لمطالب المواطنين المشروعة، ويمنع استغلال الأوضاع من قبل أي أطراف تسعى الى إرباك المشهد العام.

ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الجمهورية التركية، لدعم جهود الدولة والحكومة في هذه المرحلة الاستثنائية، ومساندة مسار الاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية، ودعم مؤسسات الدولة بما يمكّنها من أداء مهامها بفاعلية.

وقبل أيام، قال أردوغان في اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن تركيا تتابع عن كثب التطورات في اليمن و الصومال.

وشدد على أن حماية وحدة أراضي البلدين، أمر بالغ الأهمية من أجل الاستقرار الإقليمي.. معربا عن استعداد تركيا لتقديم المساهمة في الجهود الرامية إلى جمع الأطراف في اليمن.

بعد ذلك بيوم، بحث الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

أردوغان-وفق الرئاسة التركية- أكد لنظيره الإماراتي دعم تركيا لوحدة أراضي اليمن والصومال، واستعداد أنقرة للمساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في هاتين الدولتين.،