خمسة ألوية من قوات درع الوطن تدخل عدن لفرض الأمن والاستقرار ضمن خطة لإعادة السيطرة ورسم المشهد الأمني في العاصمة المؤقتة ..

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 478

دفع المجلس الرئاسي بالتعاون مع غرفة العمليات المشتركة في المملكة العربية السعودية بخمسة الوية عسكرية من قوات درع الوطن إلى محافظة عدن لفرض الأمن والاستقرار والسيطرة على المواقع الاستراتيجية والحكومية في المحافظة التي تحتضن عاصمة الشرعية المؤقتة.

حيث دخلت وحدات من قوات “درع الوطن” فجر اليوم الخميس، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضمن عملية أمنية واسعة تهدف لتعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع الأمنية بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدة مواقع في المدينة.

حيث انتشرت وحدات من اللواء الرابع مشاة، وألوية العمالقة بقيادة عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، إلى جانب وحدات “درع الوطن” في عدة مديريات بالعاصمة.

كما أشارت مصادر أخرى إلى أن عدد القوات الأولى التي وصلت إلى عدن تجاوز 1200 جندي ترافقهم آليات وتجهيزات عسكرية قادمة من محافظة شبوة، في دفعة أولى من تعزيزات واسعة.

إلى ذلك قال متحدث عسكري أن قوات “درع الوطن” تسلّمت معسكرين في عدن هما معسكر “جبل حديد” ومعسكر “رأس عباس” في مديرية البريقة، في إطار إعادة انتشار للقوات الحكومية داخل المحافظة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتأمين المرافق الحيوية، وحماية المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة والمناطق المحيطة بها.

مصادر عسكرية أكدت أن الوضع الأمني في المدينة مستقر نسبياً وأن التنسيق مستمر بين مختلف القوات العسكرية والأمنية لضمان عدم حدوث أي فوضى أو خروقات.