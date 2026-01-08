مباحثات يمنية تركية في الرياض.. حضور دبلوماسي لافت لأنقرة موقع أميركي: إيران على حافة الانهيار.. هل يقترب النظام الإيراني من سيناريو السقوط السوفياتي؟ خمسة ألوية من قوات درع الوطن تدخل عدن لفرض الأمن والاستقرار ضمن خطة لإعادة السيطرة ورسم المشهد الأمني في العاصمة المؤقتة .. الوزير البكري يكشف نجاته من 11 محاولة اغتيال كان الانتقالي يقف خلفها ويؤكد وجود 120 ملف بالأدلة تُنظر أمام النيابة ضد الإنتقالي وبن بريك 35 يومًا تهز الجنوب: من حضرموت إلى أبوظبي ومن الانقلاب إلى الخيانة والهروب الرئيس يعلن نجاح عملية استلام المعسكرات من المهرة حتى عدن.. تفاصيل لقاء العليمي مع مبعوث الأمم المتحدة مكتب الشباب والرياضة بمأرب يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم الاحترافي في الحاسوب والجرافيكس والمونتاج بمشاركة 160 شاباً وشابة من هو قائد المنطقة العسكرية الثانية المعين بدلاُ عن الانفصالي بارجاش؟ . الصومال تفتح تحقيقًا فوريًا باستخدام الإمارات أراضيها ومطارتها لتهريب المدعو عيدروس الزبيدي 15 حزبًا ومكوّنًا سياسيًا يعلنون دعمهم الكامل لقرارات مجلس القيادة وإسقاط عضوية الزبيدي وتوحيد القرار العسكري والأمني
دفع المجلس الرئاسي بالتعاون مع غرفة العمليات المشتركة في المملكة العربية السعودية بخمسة الوية عسكرية من قوات درع الوطن إلى محافظة عدن لفرض الأمن والاستقرار والسيطرة على المواقع الاستراتيجية والحكومية في المحافظة التي تحتضن عاصمة الشرعية المؤقتة.
حيث دخلت وحدات من قوات “درع الوطن” فجر اليوم الخميس، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضمن عملية أمنية واسعة تهدف لتعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع الأمنية بعد انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدة مواقع في المدينة.
حيث انتشرت وحدات من اللواء الرابع مشاة، وألوية العمالقة بقيادة عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، إلى جانب وحدات “درع الوطن” في عدة مديريات بالعاصمة.
كما أشارت مصادر أخرى إلى أن عدد القوات الأولى التي وصلت إلى عدن تجاوز 1200 جندي ترافقهم آليات وتجهيزات عسكرية قادمة من محافظة شبوة، في دفعة أولى من تعزيزات واسعة.
إلى ذلك قال متحدث عسكري أن قوات “درع الوطن” تسلّمت معسكرين في عدن هما معسكر “جبل حديد” ومعسكر “رأس عباس” في مديرية البريقة، في إطار إعادة انتشار للقوات الحكومية داخل المحافظة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتأمين المرافق الحيوية، وحماية المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة والمناطق المحيطة بها.
مصادر عسكرية أكدت أن الوضع الأمني في المدينة مستقر نسبياً وأن التنسيق مستمر بين مختلف القوات العسكرية والأمنية لضمان عدم حدوث أي فوضى أو خروقات.