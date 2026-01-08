الوزير البكري يكشف نجاته من 11 محاولة اغتيال كان الانتقالي يقف خلفها ويؤكد وجود 120 ملف بالأدلة تُنظر أمام النيابة ضد الإنتقالي وبن بريك 35 يومًا تهز الجنوب: من حضرموت إلى أبوظبي ومن الانقلاب إلى الخيانة والهروب الرئيس يعلن نجاح عملية استلام المعسكرات من المهرة حتى عدن.. تفاصيل لقاء العليمي مع مبعوث الأمم المتحدة مكتب الشباب والرياضة بمأرب يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم الاحترافي في الحاسوب والجرافيكس والمونتاج بمشاركة 160 شاباً وشابة من هو قائد المنطقة العسكرية الثانية المعين بدلاُ عن الانفصالي بارجاش؟ عاجل.. الصومال تفتح تحقيقًا فوريًا باستخدام الإمارات أراضيها ومطارتها لتهريب المدعو عيدروس الزبيدي 15 حزبًا ومكوّنًا سياسيًا يعلنون دعمهم الكامل لقرارات مجلس القيادة وإسقاط عضوية الزبيدي وتوحيد القرار العسكري والأمني أول ظهور لوفد الإنتقالي في الرياض.. الغيثي يتخلى عن الزبيدي ويشكر السعودية أول تصريح لمحافظ عدن الجديد تفاصيل دقيقة لعملية تهريب الإمارات عميلها في اليمن عيدروس الزبيدي واسم الضابط الإماراتي الذي تواصل معه
كشف وزير يمني، عن نجاته من 11 محاولة اغتيال، كان يقف خلفها المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الهارب عيدروس الزبيدي.
وقال وزير الشباب والرياضة عضو هيئة المصالحة والتشاور رئيس مجلس قيادة المقاومة نايف صالح البكري لصحيفة "الوطن"، السعودية أن خلخلة المقاومة وشق صفوفها وقتل قيادتها وتصفية الرموز من علماء ورجال أمن ومسؤولين في محافظة عدن، تمت على يد المجلس الانتقالي.
وأكد الوزير البكري أنه نجا شخصيا من11 محاولة لاغتياله كان يقف خلفها عناصر المجلس الانتقالي.
وكشف بأن هناك 120 ملف بالأدلة ضد الانتقالي وهاني بن بريك تنظرها نيابات عدن، والضالع.
وأشار الى وجود ملفات أمام النيابة العامة لبعض قيادات الانتقالي وسوف يتم ملاحقتهم ومواجهتهم بالقانون.. مضيفًا: ''هناك ملفات تتعلق بقتل العلماء ورجال المقاومة والأمن وعدد تلك الملفات 120 ملف في نيابة عدن وفي الضالع، لعمليات اجرامية الارهابية، يقف خلفها هاني بن بريك، الذي قال إن عليه قضايا في المحكمة الجزائية المتخصصة، ولا تزال تلك الجرائم كل يوم تظهر وهناك شكاوى كبيرة للمواطنين''.
وتابع الوزير البكري أن: "رجال وأبطال المقاومة استبسلوا ودافعوا عن عدن عندما وقفوا في ميدان الشرف لمقاومة الحوثيين، ولم نشاهد أو نجد أحدا من هولاء الذين يتصدرون مشهد انقلاب الانتقالي في عدن.. لقد كانوا في الضالع ولم يسهم أحد منهم في أي مشاركة للدفاع عن عدن".
وأضاف: "المقاومة ورجالها وجدوا الدور الخبيث من الانتقالي لتفكيك المقاومة وشق الصف، ومن كان معنا للأسف ممن يتظاهرون بالعمل ضمن التحالف العربي قاموا بدعم مليشيات عسكرية خارج إطار القانون، وهي دولة الإمارات''.
وقال الوزير البكري: ''الامارات العربية المتحدة، عمدت إلى دعم هذه المليشيات بعد تحرير عدن، خارج إطار الدولة، لمشروع يتناقض مع الأداء الحكومي ولاينسجم أبدا مع مشروع البلد، المشروع الذي ولد في الضاحية الجنوبية وكثير من قياداته تربت هناك واليوم فإن هذه الأداة باتت خنجرا ساما في خاصرة هذه المحافظة" وفق تعبيره.