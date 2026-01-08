    35 يومًا تهز الجنوب: من حضرموت إلى أبوظبي ومن الانقلاب إلى الخيانة والهروب

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - المجلة

التسلسل الزمني لـ 35 يوما من تطوّر الأحداث السياسية والعسكرية

يوثّق هذا التسلسل الزمني تطوّر الأحداث السياسية والعسكرية في جنوب اليمن خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 حتى يناير/كانون الثاني 2026، حيث انتقلت الأزمة من مرحلة التهيئة السياسية والتصعيد الإعلامي إلى المواجهة العسكرية المباشرة، ثم إلى مسار الحل السياسي برعاية إقليمية.

وفي 7 يناير أعلن مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي اسقاط عضوية عيدروس الزبيدي بعد أحالته للنيابة العامة بتهمة "الخيانة العظمى" وتخلفه عن الحضور إلى الرياض وهرويه إلى وجهة غير معلومة هروبه إلى جهة غير معلومة، وفي 8 يناير، كشف تحالف دعم الشرعية في بيان تفاصيل رحلة الزبيدي من عدن إلى بربرة في اقليم "ارض الصومال" ثم الى مقديشو وانتهاء بأبوظبي.

نوفمبر 2025: تهيئة الأزمة

تصاعد خطاب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي نحو انقلاب عسكري للاستيلاء على المحافظات الجنوبية الرافضة تحت شعار "استعادة دولة الجنوب" باسم "المجلس الانتقالي"، مع توسع التحركات الميدانية وتهيئة الرأي العام الجنوبي لفكرة "خطوة سياسية كبيرة" بنهاية العام الذي مهد للهجوم.

2 ديسمبر 2025: انقلاب عسكري

بدأ هجوم واسع لـ"المجلس الانتقالي" باتجاه حضرموت والمهرة وأجزاء أخرى من الجنوب والشرق، ما غيّر خريطة السيطرة على الأرض ورفع التوتر داخل المعسكر الواحد "المناهض للحوثيين".

8 ديسمبر 2025: السيطرة

"الجنوب كله تقريبًا تحت سيطرة الزبيدي" وصدمة في الجنوب

تقارير غربية بارزة اعتبرت سيطرة الانتقالي على معظم محافظات الجنوب نقطة خطيرة قد تفتح الباب لحرب أهلية جديدة.

25 ديسمبر 2025: تحذيرات ومطالب بالانسحاب

تحذير سعودي علني وصارم يطالب عيدروس بالانسحاب

الرياض تطالب قوات "الانتقالي" بالانسحاب من محافظتين شرقيتين (حضرموت والمهرة) بعد تمددها، في إشارة إلى أن التوسع بات "مشكلة أمنية وسياسية" للسعودية على حدودها.

26-27 ديسمبر 2025: الرسالة

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي يوجه رسالة لليمنيين ويدعو "الانتقالي" للاستجابة لجهود الوساطة والانسحاب وتسليم المواقع.

"حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة.. بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية-الإماراتية لإنهاء التصعيد وخروج قواتهم من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات (درع الوطن) والسلطة المحلية".

بالتوازي، التحالف بقيادة السعودية يلوّح بالتعامل عسكريا مع التحركات التي تقوّض التهدئة.

وزارة الخارجية السعودية تصف تحركات "الانتقالي" في حضرموت والمهرة بأنها أحادية ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو تنسيق التحالف، وأنها أضرت باليمن وبالقضية الجنوبية.

30 ديسمبر 2025: الزبيدي يمتنع عن الانسحاب ويراوغ

1-ضربة/غارات على ميناء المكلا

التحالف يقول إنها استهدفت شحنة أسلحة مرتبطة بدعم قوات انفصالية، الشحنة جاءت من ميناء في الإمارات.

2- مطلب يمني رسمي بخروج القوات الإماراتية

الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة يطلب خروج القوات الإماراتية خلال مهلة 24 ساعة والسعودية تؤيد دعوة الحكومة الشرعية.

3- إعلان أبوظبي الانسحاب من اليمن

الإمارات تعلن أنها تسحب "ما تبقى من قواتها" من اليمن بعد الطلب.

31 ديسمبر 2025: "الخط الأحمر" السعودي

صحف عربية بارزة تصف الموقف السعودي بأنه تثبيت لمعنى "الأمن الوطني خط أحمر" في سياق أمن السعودية واليمن والحدود وتهديدات التفكك داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

2 يناير 2026: خطأ عيدروس الثاني

عيدروس الزبيدي باسم "الانتقالي"، يعلن خطة انتقالية خلال عامين لتثبيت مشروع الانفصال سياسيا بعد تثبيته ميدانيا ليضع نفسه مسؤولا عن مشروع اليمن الجنوبي.

2 يناير 2026: ردّ سعودي ميداني معاكس

قوات الحكومة المدعومة سعوديا تفاجئ الجميع وتعلن استعادة المكلا من "الانتقالي"، وذلك بعد فشل الوساطات والنداءات، لتتم مواجهة التمرد الذي يقوده الزبيدي عسكريا.

وفي خلال ساعات تنهار قوات الزبيدي وتخرج من المناطق التي احتلتها لتصبح تحت إدارة القوات الحكومية "درع الوطن".

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الزّبيدي تخلف عن الحضور إلى الرياض وهرب إلى وجهة غير معلومة بعدما حاول زعزعة الأمن في عدن ونقل أسلحة إلى مسقط رأسه في الضالع

2 يناير: الحل السياسي

بعد إنهاء تمرد قوات عيدروس الزبيدي السعودية تدعو جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى مؤتمر تستضيفه على أراضيها بهدف وضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

جاء ذلك بعد طلب من رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي من المملكة استضافة هذا المؤتمر

7 يناير : الخيانة العظمى

طوى مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة العليمي صفحة عيدروس الزبيدي، بعد أن أسقط عضويته وأحاله للنيابة العامة بتهمة «الخيانة العظمى»، في وقت أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الزّبيدي تخلف عن الحضور إلى الرياض وهرب إلى وجهة غير معلومة بعدما حاول زعزعة الأمن في عدن ونقل أسلحة إلى مسقط رأسه في محافظة الضالع.

وترأس العليمي اجتماعاً طارئاً للمجلس بحضور أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي وعبد الله العليمي وعثمان مجلي. ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس اطلع على إحاطة حول تداعيات تخلف عيدروس الزبيدي عن الدعوة السعودية، وما رافق ذلك من تحركات وتصرفات أحادية مثَّلت خروجاً صريحاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية وتقويض جهود حماية المدنيين وجهود منع اتساع دائرة العنف.

8 يناير: الهروب

أعلن المتحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلًا عبر الواسطة البحرية BAMEDHAF تحت رقم IMO-8101393، التي انطلقت من ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال الاتحادية بعد منتصف ليل يوم 7 يناير، وقاموا بإغلاق نظام التعريف، ووصلوا إلى ميناء بربرة حوالي 12 ظهرا".

وأضاف ان الزبيدي اتصل باللواء عوض سعيد مصلح الأحبابي (أبو سعيد) قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه أنهم وصلوا، حيث كانت طائرة من نوع «إليوشن» في انتظارهم، وانها أقلعت دون تحديد جهة المغادرة "بعد أن أقلّت عيدروس ومن معه تحت إشراف ضباط إماراتيين، ثم هبطت الطائرة في مطار مقديشو الساعة 15:15وانتظرت في المطار لمدة ساعة، ثم غادرت الساعة 16:17باتجاه الخليج العربي مرورًا بالبحر العربي دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار (الريف) العسكري في أبوظبي الساعة 20:47 بتوقيت المملكة».