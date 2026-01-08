مكتب الشباب والرياضة بمأرب يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم الاحترافي في الحاسوب والجرافيكس والمونتاج بمشاركة 160 شاباً وشابة

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

أقام مكتب الشباب والرياضة بمديرية مدينة مأرب، اليوم، الحفل الختامي لأنشطة المكتب، وتكريم الأوائل في دبلومات البرنامج التدريبي الشبابي، بحضور عدد من القيادات المحلية والشخصيات الشبابية.

وفي الحفل، عبّر مدير عام مديرية مدينة مأرب، محمد صالح فرحان، عن فخره بتخرج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم الاحترافي في الحاسوب والجرافيكس والمونتاج، مؤكداً أن تخريج 160 شاباً وشابة يُعد إنجازاً في مسار تمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتجسيداً لرؤية المديرية في الاستثمار بالإنسان. وأشاد بدور مكتب الشباب والرياضة والشراكة مع أكاديمية أروام للتعليم والتدريب في إعداد هذه الكفاءات وتأهيلها لسوق العمل.

وأكد فرحان التزام قيادة المديرية بدعم مبادرات تنمية الشباب، معلناً التوجه لتأسيس مركز متخصص للتدريب على الحاسوب وبرامج الدبلوم الاحترافي خلال العام الجاري عبر مكتب الشباب والرياضة. واختتم كلمته بإعلان التخرج الرسمي للدفعة الأولى، داعياً الخريجين إلى مواصلة التعلم والانطلاق بثقة لخدمة مجتمعهم وتعزيز الإبداع في مأرب.

من جانبه، أكد مدير مكتب الشباب بمديرية مدينة مأرب، ماجد الموساي، أن هذا الحفل يأتي ثمرةً لإنجازات مشتركة تحققت بتعاون مكتب الشباب والرياضة مع الشركاء والداعمين، وبمشاركة فاعلة من الشباب، مشيراً إلى حرص المكتب على تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم، إيماناً بدورهم المحوري في البناء والتنمية، وبما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في صناعة مستقبل أفضل.

وفي ختام الحفل، الذي تخللته عدد من الفقرات الفنية، جرى تكريم الأوائل والمتميزين في دبلومات البرنامج التدريبي الشبابي، تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على مواصلة التفوق والعطاء، وسط إشادة الحاضرين بمستوى التنظيم ومخرجات البرامج المنفذة.