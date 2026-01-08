35 يومًا تهز الجنوب: من حضرموت إلى أبوظبي ومن الانقلاب إلى الخيانة والهروب الرئيس يعلن نجاح عملية استلام المعسكرات من المهرة حتى عدن.. تفاصيل لقاء العليمي مع مبعوث الأمم المتحدة مكتب الشباب والرياضة بمأرب يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم الاحترافي في الحاسوب والجرافيكس والمونتاج بمشاركة 160 شاباً وشابة من هو قائد المنطقة العسكرية الثانية المعين بدلاُ عن الانفصالي بارجاش؟ عاجل.. الصومال تفتح تحقيقًا فوريًا باستخدام الإمارات أراضيها ومطارتها لتهريب المدعو عيدروس الزبيدي 15 حزبًا ومكوّنًا سياسيًا يعلنون دعمهم الكامل لقرارات مجلس القيادة وإسقاط عضوية الزبيدي وتوحيد القرار العسكري والأمني أول ظهور لوفد الإنتقالي في الرياض.. الغيثي يتخلى عن الزبيدي ويشكر السعودية أول تصريح لمحافظ عدن الجديد تفاصيل دقيقة لعملية تهريب الإمارات عميلها في اليمن عيدروس الزبيدي واسم الضابط الإماراتي الذي تواصل معه تصعيد بالمسيرات في السودان.. الدعم السريع تضرب شمالاً والجيش يتقدم جنوب الأبيض
أقام مكتب الشباب والرياضة بمديرية مدينة مأرب، اليوم، الحفل الختامي لأنشطة المكتب، وتكريم الأوائل في دبلومات البرنامج التدريبي الشبابي، بحضور عدد من القيادات المحلية والشخصيات الشبابية.
وفي الحفل، عبّر مدير عام مديرية مدينة مأرب، محمد صالح فرحان، عن فخره بتخرج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم الاحترافي في الحاسوب والجرافيكس والمونتاج، مؤكداً أن تخريج 160 شاباً وشابة يُعد إنجازاً في مسار تمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتجسيداً لرؤية المديرية في الاستثمار بالإنسان. وأشاد بدور مكتب الشباب والرياضة والشراكة مع أكاديمية أروام للتعليم والتدريب في إعداد هذه الكفاءات وتأهيلها لسوق العمل.
وأكد فرحان التزام قيادة المديرية بدعم مبادرات تنمية الشباب، معلناً التوجه لتأسيس مركز متخصص للتدريب على الحاسوب وبرامج الدبلوم الاحترافي خلال العام الجاري عبر مكتب الشباب والرياضة. واختتم كلمته بإعلان التخرج الرسمي للدفعة الأولى، داعياً الخريجين إلى مواصلة التعلم والانطلاق بثقة لخدمة مجتمعهم وتعزيز الإبداع في مأرب.
من جانبه، أكد مدير مكتب الشباب بمديرية مدينة مأرب، ماجد الموساي، أن هذا الحفل يأتي ثمرةً لإنجازات مشتركة تحققت بتعاون مكتب الشباب والرياضة مع الشركاء والداعمين، وبمشاركة فاعلة من الشباب، مشيراً إلى حرص المكتب على تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم، إيماناً بدورهم المحوري في البناء والتنمية، وبما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في صناعة مستقبل أفضل.
وفي ختام الحفل، الذي تخللته عدد من الفقرات الفنية، جرى تكريم الأوائل والمتميزين في دبلومات البرنامج التدريبي الشبابي، تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على مواصلة التفوق والعطاء، وسط إشادة الحاضرين بمستوى التنظيم ومخرجات البرامج المنفذة.