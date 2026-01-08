من هو قائد المنطقة العسكرية الثانية المعين بدلاُ عن الانفصالي بارجاش؟

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أمس الاربعاء، صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم ( ٨) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه، بتعيين اللواء محمد عمر عوض اليميني قائدا للمنطقة العسكرية الثانية.

وقضت المادة الثانية بتعيين العميد سالم احمد سعيد باسلوم رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الثانية.

كما قضت المادة الثالثة بتعيين العقيد مراد خميس كرامة سعيد باخلة قائدا للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية اضافة الى عمله السابق قائدا لفرع الشرطة العسكرية في المكلا ويرقي الى رتبة عميد.

كما صدر، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٦م بشأن إقالة قائد المنطقة العسكرية الثانية، وإقالة قائد محور الغيضة قائد لواء الشرطة العسكرية محافظة المهرة

وقضت المادة الاولى من القرار، بإعفاء اللواء الركن / طالب سعيد عبد الله بارجاش من منصبة قائداً للمنطقة العسكرية الثانية ويحال للتحقيق بموجب الإجراءات واللوائح وفقاً للقانون .

وقضت المادة الثانية من القرار، بإعفاء اللواء / محسن على ناصر مرصع من منصبة قائداً لحور الغيضة قائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة ويحال للتحقيق بموجب الإجراءات واللوائح وفقا للقانون

السيرة الذاتية اللواء/ محمد عمر اليُميني قائد المنطقة العسكرية الثانية :

• الإسم/ محمد عمر عوض علي سالم اليميني

• مواليد م/حضرموت م/الشحر 1957م

• الرتبة/ لواء

● دراسته والمناصب التي تقلدها :

• في عام 1972م التحق بالأمن العام م/حضرموت بعد إكمال الدراسة الإبتدائية مدرسة أولاد البادية بالمكلا.

• في بداية عام 1974م تم ضم الكتيبة الثانية أمن عام إلى القوات المسلحة لواء ملهم وكان أحد جنوده.

• في 1976/01/01م رشح للدراسة بالكلية العسكرية الدفعة الرابعة تخصص سلاح المدرعات .

• في 1977/12/17م تخرج برتبة ملازم ثاني بإمتياز تدرج في المناصب قائد فصيلة ، قائد سرية ، أركان كتيبة مدرعات.

• في أول عام 1980م تم اختياره من ضمن مجموعة من الضباط للعمل بأمن الدولة وأخذ دورة استخباراتية 9 أشهر .

• بعد التخرج عين نائب رئيس عمليات وزارة أمن الدولة.

• في عام 1983م بعث في دورة استخباراتية إلى جمهورية بلغاريا .

• بعدها عين رئيس قسم المعلومات العسكرية بالوزارة .

• وبعد يناير 1986م تحول منتدب للعمل مدير إدارة المعلومات م/حضرموت.

• تدرج في الرتب حسب القانون إلى رتبة مقدم .

• بعد حرب 1994م سرح قسراً وبقي دون عمل .

• في عام 2016م شارك في تحرير المكلا من القاعدة وكلف بتكوين الحزام وقيادته في المنطقة الشرقية م/حضرموت ، وكذا تجنيد الشباب للعمل العسكري .

• في عام 2019م كلف برئاسة شعبة الإستخبارات بالمنطقة العسكرية الثانية الى شهر 2022/1م .

• في 2022م عين رئيس العمليات بالمنطقة العسكرية الثانية برتبة عميد إلى شهر 2023/6م ثم لواء .

عين اركان للمنطقة العسكرية الثانية 2024

• في مارس 2025، تم توقيفه من قبل النيابة العسكرية للتحقيق في قضايا أمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الوسط العسكري والحضرمي، قبل أن يُعلن لاحقًا إطلاق سراحه وبراءته من التهم الموجهة إليه وفق تصريحات السلطة المحلية.

ومنحت له عدد من الشهائد الإخلاص، التفوق القتالي ، ميداليات وانواط الخدمة في القوات المسلحة وأمن الدولة .

2026 عين قائد المنطقه العسكرية الثانية