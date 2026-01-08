15 حزبًا ومكوّنًا سياسيًا يعلنون دعمهم الكامل لقرارات مجلس القيادة وإسقاط عضوية الزبيدي وتوحيد القرار العسكري والأمني أول ظهور لوفد الإنتقالي في الرياض.. الغيثي يتخلى عن الزبيدي ويشكر السعودية أول تصريح لمحافظ عدن الجديد تفاصيل دقيقة لعملية تهريب الإمارات عميلها في اليمن عيدروس الزبيدي واسم الضابط الإماراتي الذي تواصل معه تصعيد بالمسيرات في السودان.. الدعم السريع تضرب شمالاً والجيش يتقدم جنوب الأبيض هجوم أمريكي دموي في فنزويلا: نحو 200 قتيل وجريح خلال محاولة اعتقال الرئيس وزير الداخلية يؤكد استقرار الأوضاع في عدن: الأمن تحت السيطرة وإجراءات صارمة لفرض النظام التحالف يكشف تفاصيل هروب الزبيدي إلى أرض الصومال بترتيبات واتصالات إماراتية هل الصيام المتقطع يعالج مقاومة الإنسولين طبيب يوضح الطريقة الآمنة لتناول مسكنات الآلم
قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم إن التقى وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، وناقش معهم التحركات التي قام بها المجلس بتوجية من عيدروس الزبيدي والتي أسأت للقضية الجنوبية ولم تخدمها، وأضرت بوحدة الصف لمواجهة الأعداء.
واضاف السفير آل جابر: ''كما بحثنا كيفية العمل مستقبلا لمعالجة ماحدث بما يخدم القضية الجنوبية، وجهود التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتطرقنا إلى الترتيبات لمؤتمر القضية الجنوبية الذي سيعقد في الرياض قريباً''.
من جانبه قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي عضو وفد الانتقالي في الرياض، إن اللقاء مع السفير السعودي محمد آل جابر كان مثمر وناقش المستجدات الأخيرة.
مضيفا: ''أكدنا على رفضنا لكل ما يضرّ بوحدة الصف، و على كل ما يخدم قضية الجنوب، نثمّن جهود الأشقاء في المملكة على دعوتهم ورعايتهم لمؤتمر الحوار الجنوبي الخاص بإيجاد حل لقضية الجنوب''.
وتابع: ''نؤكد على دعمنا الكامل وثقتنا المطلقة بقيادة السعودية، استمعنا إلى التزامات واضحة من الرياض تجاه قضية شعبنا وضمان مستقبل آمن ومستقر''.
وخلال الساعات الماضية روجت وسائل اعلام الانتقالي شائعات تتحدث عن احتجاز الرياض وفد الانتقالي الذي وصل اليها أمس الأول، وهو ما دحضه الظهور الأخير للوفد.