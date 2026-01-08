أول ظهور لوفد الإنتقالي في الرياض.. الغيثي يتخلى عن الزبيدي ويشكر السعودية

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم إن التقى وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، ‏وناقش معهم التحركات التي قام بها المجلس بتوجية من عيدروس الزبيدي والتي أسأت للقضية الجنوبية ولم تخدمها، وأضرت بوحدة الصف لمواجهة الأعداء.

واضاف السفير آل جابر: ''كما بحثنا كيفية العمل مستقبلا لمعالجة ماحدث بما يخدم القضية الجنوبية، وجهود التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتطرقنا إلى الترتيبات لمؤتمر القضية الجنوبية الذي سيعقد في الرياض قريباً''.

من جانبه قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي عضو وفد الانتقالي في الرياض، إن اللقاء مع السفير السعودي محمد آل جابر كان مثمر وناقش المستجدات الأخيرة.

مضيفا: ''أكدنا على رفضنا لكل ما يضرّ بوحدة الصف، و على كل ما يخدم قضية الجنوب، نثمّن جهود الأشقاء في المملكة على دعوتهم ورعايتهم لمؤتمر الحوار الجنوبي الخاص بإيجاد حل لقضية الجنوب''.

وتابع: ''نؤكد على دعمنا الكامل وثقتنا المطلقة بقيادة السعودية، استمعنا إلى التزامات واضحة من الرياض تجاه قضية شعبنا وضمان مستقبل آمن ومستقر''.

وخلال الساعات الماضية روجت وسائل اعلام الانتقالي شائعات تتحدث عن احتجاز الرياض وفد الانتقالي الذي وصل اليها أمس الأول، وهو ما دحضه الظهور الأخير للوفد.