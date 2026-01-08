أول تصريح لمحافظ عدن الجديد

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكد وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبد الرحمن شيخ، حرصه على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد مع قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، بما يخدم مصلحة عدن ويلبي تطلعات أبنائها.

واشار شيخ خلال مباشرة مهامه الرسمية، صباح اليوم الخميس، ديوان عام المحافظة، وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة..مؤكداً أن أمن واستقرار وتنمية العاصمة المؤقتة عدن تمثل أولوية قصوى للسلطة المحلية.

وذكر أنه سيتم إعداد وترتيب قائمة من المهام والبرامج العملية التي سيجري العمل على تنفيذها وفق خطة مرحلية واضحة، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار، ودفع عجلة التنمية خلال المرحلة القادمة، حاثاً المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تحركات أو محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في عدن.

واكد وزير الدولة محافظ عدن، أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم ومسؤولية مع أي أعمال من شأنها الإخلال بالسكينة العامة..مشدداً على أن حفظ الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، لما فيه مصلحة العاصمة المؤقتة عدن وسلامة أبنائها.