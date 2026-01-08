وزير الداخلية يؤكد استقرار الأوضاع في عدن: الأمن تحت السيطرة وإجراءات صارمة لفرض النظام

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 198

أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب التطورات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات، مشددًا على أن الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة، وأن الدولة تتعامل بحزم ومسؤولية للحفاظ على السكينة العامة وأمن المواطنين.

وأوضح حيدان أن التحركات الأمنية الجارية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والتي شددت على التزام قوات العمالقة وقوات درع الوطن بواجباتها الوطنية، وفي مقدمتها حماية ممتلكات المواطنين، ومنع أي أعمال نهب أو تجاوزات، وفرض النظام وسيادة القانون بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن منع نقل أو تهريب الأسلحة من وإلى العاصمة المؤقتة عدن يمثل أولوية أمنية قصوى، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهات أو أفراد يسعون إلى الإخلال بالأمن أو زعزعة الاستقرار.

وفي السياق ذاته، طمأن اللواء حيدان المواطنين بأن الدولة حريصة على عدم المساس بالمواطنين أو ممتلكاتهم، وأن جميع الوحدات الأمنية والعسكرية تعمل وفق توجيهات واضحة تحترم القانون وتصون كرامة المواطن.

ودعا وزير الداخلية أبناء عدن إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية والتكاتف المجتمعي يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار، مجددًا التزام وزارة الداخلية بمواصلة أداء مهامها في حماية الوطن والمواطن.