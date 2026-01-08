التحالف يكشف تفاصيل هروب الزبيدي إلى أرض الصومال بترتيبات واتصالات إماراتية هل الصيام المتقطع يعالج مقاومة الإنسولين طبيب يوضح الطريقة الآمنة لتناول مسكنات الآلم مدة التئام قرحة المعدة- إليك علامات الشفاء عاجل.. صدور قرارات رئاسية بتعيينات ادارية وعسكرية واسعة وإقالة القيادات المتورطة في انقلاب الإنتقالي (الأسماء) ركلة جزاء قاتلة تُسقط وست هام وتُنقذ فورست من شبح الهبوط السعودية تحذر من استهلاك منتجات حليب أطفال من نستله اللواء سلطان العرادة يكرّم نادي السد بعد صعوده التاريخي إلى الدرجة الأولى التحالف يكشف تفاصيل هروب الزُبيدي وتحركات عسكرية أربكت المشهد في عدن والضالع القاهرة ومسقط تتمسكان بوحدة اليمن واستقراره في مشاوراتهما الثنائية
مقاومة الأنسولين، هي حالة مرضية تصبح فيها الخلايا الموجودة بالجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين، وهذا قد يسبب منع دخول الجلوكوز بكفاءة، ليتراكم السكر بالدم.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل الصيام المتقطع مفيد لمقاومة الإنسولين؟
وفي هذا الشأن، قال الدكتور هشام الوصيف، أخصائي التغذية العلاجية، إن الصيام المتقطع مفيد جدًا لمقاومة الأنسولين، لأنه يقلل إفراز الأنسولين، ويحسن من حساسية الخلايا لاستقبال السكر والأنسولين.
وأشار الوصيف، إلى أن الصيام المتقطع أنواع منه الصباحي وآخر المسائي، والأفضل فيهم الصباحي، أي تناول الثلاث وجبات الرئيسية خلال ساعات الصباح "فطار - غذاء - عشاء
"وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك أشخاص يتبعون الصيام المتقطع يتناولون وجبتي الإفطار والغذاء خلال ساعات الصباح، مع تناول وجبة العشاء خلال ساعات الليل.
ما أسوأ نوع للصيام المتقطع؟
وأكد الدكتور هشام الوصيف، أن أسوأ نظام للصيام المتقطع هو تناول الوجبات الثلاثة في ساعات الليل، وهذا لا يسفر عن نتائج جيدة، مؤكدًا أن أفضل نوع هو تناول الطعام في الصباح، أي تناول الأكل في الساعات التالية 12 ظهرا، و4 مساء، و8 مساء.
وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن حجم الوجبات في النظام الغذائي "الصيام المتقطع" يكون 3 وجبات رئيسية وليس 3 وجبات صغيرة الحجم.
واختتم حديثه قائلًا، إن فوائد نظام الصيام المتقطع، تتمثل في حرق الدهون، وفقدان الوزن، وتحسين مظهر الجسم، وتحسين الصحة العامة للجسم والقلب