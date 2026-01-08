طبيب يوضح الطريقة الآمنة لتناول مسكنات الآلم

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول بعض أدوية المسكنات، في حالة الشعور بآلام طفيفة مثل الصداع أو التهاب المفاصل، ورغم انها تعطي إحساسًا سريعًا بالراحة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض المضاعفات الصحية التي تهدد الحياة.

وفي هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" الطريقة الصحيحة لتناول مسكنات الآلام تجنبًا لحدوث المضاعفات، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور طارق البشلاوي استشاري أمراض الباطنة والكلى.

ما هى الطريقة الآمنة لتناول مسكنات الألم؟

تناول أدوية وعقاقير مسكنات الألم بطريقة عشوائية، دون إشراف طبي، قد يؤدي بعض المشاكل الصحية الخطيرة، مثل تليف الكبد على المدى الطويل، أو الفشل الكلوي المُزمن أو الحاد، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى على الجسم بشكل عام، ولتجنب حدوث هذه المضاعفات من الضروري اتباع الآتي عند تناول المسكنات:

1- تحديد سبب الألممن الضروري عند الشعور بآلام في منطقة معينة بالجسم، التوجه إلى الطبيب المختص، للتشخيص السليم، وتحديد سبب الآلام، للعلاج، دون اللجوء إلى المسكنات، وفي حالة تناولها يكون تحت إشراف طبي و بجرعة محددة حسب احتياج الحالة، مثل مسكن آلام الأسنان أو التهاب المفاصل.

2- فترة قصيرة وجرعة صغيرةتناول المسكنات لفترة قصيرة وجرعة صغيرة، مع الإشراف الطبي، وتجنب تناوله لفترات طويلة، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث المشاكل الصحية على المدى البعيد خاصة على الكلى والكبد.

3- تناول المسكنات الأقل ضررًافي حالة ضرورة تناول المسكنات الآلام تحت إشراف طبي، يمكن تناول المسكنات التي الأقل ضررًا، التي تحتوي على مادة البارسيتامول، والابتعاد عن بعض المسكنات شديدة المفعول التي لها تأثير سلبي سريع على خلايا الجسم.

4- تناول كمية كبيرة من الماءعند تناول المسكنات الآلام، أو حتى العقاقير الطبية الأخرى، ينصح بتناول كمية كافية من المياه، لمساعدة الكلى والكبد على التخلص من السموم، وأثار المسكنات السلبية على الجسم، مع تجنب تناولها مع المشروبات الساخنة، أو العصائر المثلجة.

5- تجنب تناوله على معدة فارغةتناول المسكنات الآلام على معدة فارغة، قد يؤثر سلبًا على جدار المعدة، ويسبب الالتهابات، والشعور بالغثيان، لذلك ينصح بتناولها بعد تناول الطعام، لتجنب أثارها الجانبية المُزعجة، مع اتباع الخطوات المذكورة