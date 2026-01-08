مدة التئام قرحة المعدة- إليك علامات الشفاء

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 63

أغلب من يعانون من قرحة المعدة، تنتابهم أعراض هضمية تسبب لهم إزعاج كبير، بسبب عدم قدرتهم أو تقبلهم على للطعام.لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، علامات الشفاء من قرحة المعدة، ومدة التئامها، بحسب "medicalnewstoday".

مدة التئام قرحة المعدة؟تلتئم معظم قرح المعدة عادةً خلال 4-8 أسابيع، لكن القرح الكبيرة قد تستغرق ما يصل إلى شهر، كما يؤثر سبب القرحة وحجمها على مدة الشفاء، فقرح المعدة هي تقرحات في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

ويتم علاج قرحة المعدة بالأدوية، سواء كانت بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، وفي الأغلب قد تختلف مدة الشفاء تبعًا لسبب القرحة، ونوع العلاج، والمضاعفات الأخرى التي قد تحدث.وهناك بعض قرح المعدة التي قد تلتئم في غضون شهر إلى شهرين من العلاج، إلا أن بعضها قد يستغرق عدة أشهر.

على الرغم من أن معظم قرح المعدة تلتئم بالعلاج، إلا أن هناك عوامل قد تؤخر الشفاء، منها:- عمر الشخص.