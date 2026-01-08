آخر الاخبار

مدة التئام قرحة المعدة- إليك علامات الشفاء

الخميس 08 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 63

 

أغلب من يعانون من قرحة المعدة، تنتابهم أعراض هضمية تسبب لهم إزعاج كبير، بسبب عدم قدرتهم أو تقبلهم على للطعام.لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، علامات الشفاء من قرحة المعدة، ومدة التئامها، بحسب "medicalnewstoday".

 مدة التئام قرحة المعدة؟تلتئم معظم قرح المعدة عادةً خلال 4-8 أسابيع، لكن القرح الكبيرة قد تستغرق ما يصل إلى شهر، كما يؤثر سبب القرحة وحجمها على مدة الشفاء، فقرح المعدة هي تقرحات في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

ويتم علاج قرحة المعدة بالأدوية، سواء كانت بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، وفي الأغلب قد تختلف مدة الشفاء تبعًا لسبب القرحة، ونوع العلاج، والمضاعفات الأخرى التي قد تحدث.وهناك بعض قرح المعدة التي قد تلتئم في غضون شهر إلى شهرين من العلاج، إلا أن بعضها قد يستغرق عدة أشهر.

على الرغم من أن معظم قرح المعدة تلتئم بالعلاج، إلا أن هناك عوامل قد تؤخر الشفاء، منها:- عمر الشخص.

  • سبب القرحة سواء كانت جرثومة معدة، أو استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
  • - حجم القرحة.
  • - موقع القرحة.وإذا لم تستجب القرحة للعلاج، قد تشمل المضاعفات التي قد تنشأ وتؤخر فترة الشفاء ما يلي:
  • - نزيف القرحة، وهو أكثر شيوعًا لدى كبار السن.
  • - انثقاب المعدة، وهو تمزق بطانة المعدة عند موضع القرحة.
  • - انسداد المعدة، وهو انسداد حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي بسبب القرحة.
  • ما علامات شفاء قرحة المعدة؟
  • قد يصعب على الشخص معرفة ما إذا كانت قرحة المعدة تلتئم، لكن تشير بعض التجارب إلى أن انخفاض الألم قد يكون مؤشرًا جيدًا على التعافي.
  • مع ذلك، ليست كل قرح المعدة مؤلمة، وقد تختفي أعراض أخرى أثناء الشفاء، مثل:
  • - تحسن الهضم.
  • - انخفاض الشعور بالغثيان.
  • - اختفاء حرقة المعدة
