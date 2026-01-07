عاجل.. صدور قرارات رئاسية بتعيينات ادارية وعسكرية واسعة وإقالة القيادات المتورطة في انقلاب الإنتقالي (الأسماء)

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 756

صدر اليوم الاربعاء، قرار مجلس القيادة الرئاسي، رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٦م قضت المادة الاولى منه، بإعفاء احمد حامد لملس وزير الدولة محافظ محافظة عدن من منصبه ويحال للتحقيق.

ونصت المادة الثانية من القرار، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر اليوم الاربعاء، قرار مجلس القيادة الرئاسي، رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٦م قضت المادة الاولى منه، بتعيين الأخ عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن اليافعي وزير دولة محافظا لمحافظة عدن.

ونصت المادة الثانية من القرار، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر، اليوم، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (٧) لسنة ٢٠٢٦م بشأن إقالة قائد المنطقة العسكرية الثانية، وإقالة قائد محور الغيضة قائد لواء الشرطة العسكرية محافظة المهرة

وقضت المادة الاولى من القرار، بإعفاء اللواء الركن / طالب سعيد عبد الله بارجاش من منصبة قائداً للمنطقة العسكرية الثانية ويحال للتحقيق بموجب الإجراءات واللوائح وفقاً للقانون .

وقضت المادة الثانية من القرار، بإعفاء اللواء / محسن على ناصر مرصع من منصبة قائداً لحور الغيضة قائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة ويحال للتحقيق بموجب الإجراءات واللوائح وفقا للقانون

كما قضت المادة الثالثة، العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية

وصدر اليوم الاربعاء، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم ( ٨) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه، بتعيين اللواء محمد عمر عوض اليميني قائدا للمنطقة العسكرية الثانية.

وقضت المادة الثانية بتعيين العميد سالم احمد سعيد باسلوم رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الثانية.

كما قضت المادة الثالثة بتعيين العقيد مراد خميس كرامة سعيد باخلة قائدا للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية اضافة الى عمله السابق قائدا لفرع الشرطة العسكرية في المكلا ويرقي الى رتبة عميد.

ونصت المادة الثانية من القرار، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وانشرت العسكرية.

وصدر، اليوم الاربعاء، قرار مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه بتعيين سالم علي سعد أحمد مخبال كدة قائداً لمحور الغيضة ويرقى الى رتبة عميد.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

كما صدر، اليوم، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٦م، قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد / خالد يسلم علي القثمي، قائداً للواء الثاني حرس خاص رئاسي.

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.