ركلة جزاء قاتلة تُسقط وست هام وتُنقذ فورست من شبح الهبوط

ابتعد نوتنجهام فورست عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وترك وست هام يونايتد في ورطة كبيرة بعدما سجل مورجان جيبس-وايت ركلة جزاء متأخرة ليحقق فوزا ثمينا 2-1 على ملعب لندن اليوم الثلاثاء.
وتقدم وست هام في المباراة التي وُصفت بأنها مواجهة “بست نقاط” في صراع الهبوط بين الفريقين السابع عشر والثامن عشر في جدول الترتيب، بعدما سجل موريو هدفا بالخطأ في مرماه، لكن آماله في إنهاء سلسلة من تسع مباريات دون فوز تلاشت في الشوط الثاني.
وأدرك نيكولاس دومينجيز التعادل لفورست بضربة رأس في الدقيقة 55، بعد وقت قصير من إلغاء هدف لوست هام سجله كرايسينسيو سومرفيل بداعي التسلل.
وفي نهاية المباراة المتوترة، اصطدم حارس وست هام ألفونس أريولا بجيبس-وايت أثناء محاولته التعامل مع كرة داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم توني هارينجتون ركلة جزاء بعد مراجعة شاشة الملعب الجانبية.
وتقدم جيبس-وايت لتنفيذ الركلة بنجاح، ليمنح فورست فوزا حاسما رفعه سبع نقاط فوق منطقة الهبوط.
ويملك فورست 21 نقطة من 21 مباراة، بينما يملك وست هام 14 نقطة بعد عشر مباريات دون أي فوز في الدوري، ما يزيد الضغط على المدرب نونو إسبيريتو سانتو.