السعودية تحذر من استهلاك منتجات حليب أطفال من نستله

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) “إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة حذرت اليوم الثلاثاء من استهلاك منتجات محددة من حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله بعدما سحبت الشركة السويسرية دفعات بسبب تلوثها بمواد سامة”.
وذكرت الهيئة أن الإجراءات التي اتخذتها تشمل “إصدار قرار سحب فوري، ومتابعة عملية سحب تلك المنتجات بالتنسيق مع الشركة”.
من جهتها، قالت شركة نستله إنها أصدرت إشعارات لسحب بعض منتجات تغذية الرضع في 23 دولة أوروبية وتركيا والأرجنتين حتى الآن، مضيفة أنها تكثف الإنتاج في عدد من المصانع.
وقالت الشركة في وقت متأخر أمس الاثنين إنها تسترجع بعض المنتجات، بما في ذلك تركيبات حليب الأطفال الرضع من إس.إم.إيه وبي.إي.بي.إيه وإن.إيه.إن، ومنتجات غذائية تكميلية، بسبب احتمال تلوثها بمادة سامة ربما تسبب الغثيان والقيء.