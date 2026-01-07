آخر الاخبار

السعودية تحذر من استهلاك منتجات حليب أطفال من نستله اللواء سلطان العرادة يكرّم نادي السد بعد صعوده التاريخي إلى الدرجة الأولى التحالف يكشف تفاصيل هروب الزُبيدي وتحركات عسكرية أربكت المشهد في عدن والضالع القاهرة ومسقط تتمسكان بوحدة اليمن واستقراره في مشاوراتهما الثنائية عاجل: توجيهات رئاسية بحظر التجوال في عدن.. والأجهزة الأمنية ترفع جاهزيتها القصوى لمواجهة أي أعمال فوضوية عاجل: انسحاب كلي لقوات المجلس الانتقالي من مدينة عدن وقوات العمالقة تتسلّم مؤسسات الدولة لقاء استثنائي في الرياض يعيد ترتيب أوراق المجلس الانتقالي الجنوبي بعد هروب عيدروس الزُبيدي أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي ومن هم الأعضاء الذين حضروا الإجتماع نقل 179 سائحًا عالقًا في سقطرى إلى جدة السعودية فى أول رحلة لطيران اليمنية مصادر عسكرية لمأرب برس: سيطرة العمالقة في عدن ''مؤقتة'' حتى وصول قوات درع الوطن

اللواء سلطان العرادة يكرّم نادي السد بعد صعوده التاريخي إلى الدرجة الأولى

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 109

استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة فريق نادي السد عقب صعوده إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي والمحافظة، بعد تصدره تجمع تعز لأندية الدرجة الثانية بالعلامة الكاملة.

وخلال اللقاء، كرّم العرادة بعثة الفريق والجهازين الفني والإداري واللاعبين والحكام المشاركين، ووجّه بصرف حافز مالي تقديرًا للإنجاز، مشيدًا بالمستوى الفني وروح الانضباط التي ظهر بها الفريق، ومؤكدًا دعم السلطة المحلية للرياضة والشباب باعتبارها رافدًا مهمًا لتنمية القدرات وتعزيز القيم الإيجابية في المحافظة.

 
إقراء أيضاً
بعد اجتماع عاصف: مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم بعد انفجار خلافه مع المدير الري
النصر يخطف نجم الهلال عبد الله الحمدان بعقد قيمته 36 مليون ريال
الهلال يضغط على النصر... فوز جديد يفتح سباق الصدارة على مصراعيه
حمد صلاح يقاتل في أمم أفريقيا 2025 لتحقيق حلمه القاري وسط غموض مستقبله مع ليفربو
العملاق الكتالوني يخطط لإبرام أولى صفقاته الشتوية بضم موهبة مصرية واعدة
الاتحاد يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويصعد للمركز السادس بعد إسقاط الشباب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول