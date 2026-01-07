السعودية تحذر من استهلاك منتجات حليب أطفال من نستله اللواء سلطان العرادة يكرّم نادي السد بعد صعوده التاريخي إلى الدرجة الأولى التحالف يكشف تفاصيل هروب الزُبيدي وتحركات عسكرية أربكت المشهد في عدن والضالع القاهرة ومسقط تتمسكان بوحدة اليمن واستقراره في مشاوراتهما الثنائية عاجل: توجيهات رئاسية بحظر التجوال في عدن.. والأجهزة الأمنية ترفع جاهزيتها القصوى لمواجهة أي أعمال فوضوية عاجل: انسحاب كلي لقوات المجلس الانتقالي من مدينة عدن وقوات العمالقة تتسلّم مؤسسات الدولة لقاء استثنائي في الرياض يعيد ترتيب أوراق المجلس الانتقالي الجنوبي بعد هروب عيدروس الزُبيدي أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي ومن هم الأعضاء الذين حضروا الإجتماع نقل 179 سائحًا عالقًا في سقطرى إلى جدة السعودية فى أول رحلة لطيران اليمنية مصادر عسكرية لمأرب برس: سيطرة العمالقة في عدن ''مؤقتة'' حتى وصول قوات درع الوطن
استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة فريق نادي السد عقب صعوده إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي والمحافظة، بعد تصدره تجمع تعز لأندية الدرجة الثانية بالعلامة الكاملة.
وخلال اللقاء، كرّم العرادة بعثة الفريق والجهازين الفني والإداري واللاعبين والحكام المشاركين، ووجّه بصرف حافز مالي تقديرًا للإنجاز، مشيدًا بالمستوى الفني وروح الانضباط التي ظهر بها الفريق، ومؤكدًا دعم السلطة المحلية للرياضة والشباب باعتبارها رافدًا مهمًا لتنمية القدرات وتعزيز القيم الإيجابية في المحافظة.