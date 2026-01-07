اللواء سلطان العرادة يكرّم نادي السد بعد صعوده التاريخي إلى الدرجة الأولى

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 109

استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة فريق نادي السد عقب صعوده إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي والمحافظة، بعد تصدره تجمع تعز لأندية الدرجة الثانية بالعلامة الكاملة.

وخلال اللقاء، كرّم العرادة بعثة الفريق والجهازين الفني والإداري واللاعبين والحكام المشاركين، ووجّه بصرف حافز مالي تقديرًا للإنجاز، مشيدًا بالمستوى الفني وروح الانضباط التي ظهر بها الفريق، ومؤكدًا دعم السلطة المحلية للرياضة والشباب باعتبارها رافدًا مهمًا لتنمية القدرات وتعزيز القيم الإيجابية في المحافظة.