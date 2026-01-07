القاهرة ومسقط تتمسكان بوحدة اليمن واستقراره في مشاوراتهما الثنائية

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء، مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتبادل التقديرات إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور المنتظم والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران تطابق الرؤى وتكامل جهودهما في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التمسك بقواعد القانون الدولي والاحتكام لصوت الحكمة والعدالة وتوظيف كل السبل السلمية المتاحة للم الشمل بين جميع الأطراف، وفقًا للمصالح العليا للدول وسيادتها وأمنها الوطني.

كما جدد الجانبان مواقفهما الثابتة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، بناءً على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، مع ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشريف، بما يتيح الدخول الفوري للمواد والخدمات الإغاثية والإنسانية للسكان، ويهيّئ الأرضية اللازمة لإعادة الاعمار وعودة الحياة الكريمة للأهالي.

وحول التطورات المتصلة باليمن، أكد الجانبان دعمهما للحوار اليمني-اليمني في الرياض للتوصل إلى تسوية توافقية لقضية الجنوب اليمني، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تحفظ لهذا البلد العربي العزيز سيادته ووحدته واستقراره، وتحقق تطلعات أبنائه في الأمن والازدهار.

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في السودان، مؤكدين أهمية دعم المؤسسات الوطنية ووقف الاقتتال والتصعيد وحماية المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية للسكان عبر الوكالات الاممية ومنظمات المجتمع المدني المختصة، ودعم المساعي الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي يحفظ للشعب السوداني حقوقه وخياراته المشروعة ويؤمن سيادته واستقراره على أرضه وتعايشه الأمن والمتعاون مع دول الجوار كافة.

وأعرب الوزيران عن بالغ الفخر والاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون البناء في كل ما من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز من أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين واستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.