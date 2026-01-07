عاجل: توجيهات رئاسية بحظر التجوال في عدن.. والأجهزة الأمنية ترفع جاهزيتها القصوى لمواجهة أي أعمال فوضوية

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في أحدث القرارات العسكرية والأمنية التي تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار في مدينة عدن وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي بإعلان حظر التجوال في العاصمة عدن من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا باستثناء الحالات الطارئة

كما جدد المحرمي التأكيد على أن الأجهزة الأمنية عازمة على التصدي بكل قوة لأي أعمال تمس الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، موضحًا أن كل من يحاول إثارة الفوضى أو الإخلال بالسكينة العامة سيخضع للملاحقة الأمنية حتى يتم القبض عليه وإحالته للجهات المختصة.

وأشار المحرمي إلى أن الجهات المعنية لن تسمح بتمرير أي تحركات مشبوهة تهدف إلى إرباك الأوضاع أو تهديد أمن المواطنين، مؤكدًا أن القانون سيُنفذ بحزم على الجميع دون استثناء.

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر عسكرية عن تحركات واسعة لقوات “درع الوطن” باتجاه عدن، على أن تصل خلال الساعات المقبلة، للمشاركة في تعزيز المنظومة الأمنية إلى جانب ألوية العمالقة وبقية الوحدات الأمنية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تأمين المدينة وترسيخ الاستقرار.

من جانبه، أعلن مصدر أمني رفيع أن الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات مباشرة باتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك استخدام القوة اللازمة، ضد أي تجمعات تخريبية أو محاولات اعتداء ونهب تستهدف المعسكرات أو المؤسسات الحكومية. وأوضح أن هذه التوجيهات تأتي في سياق حماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن العام.

وأضاف المصدر أن جميع الوحدات الأمنية رفعت مستوى الجاهزية إلى أقصى درجاتها للتعامل الفوري مع أي أعمال فوضوية، مؤكدًا أن التعامل مع المتورطين سيتم وفق القانون ودون أي تساهل.