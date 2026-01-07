التحالف يكشف تفاصيل هروب الزُبيدي وتحركات عسكرية أربكت المشهد في عدن والضالع القاهرة ومسقط تتمسكان بوحدة اليمن واستقراره في مشاوراتهما الثنائية عاجل: توجيهات رئاسية بحظر التجوال في عدن.. والأجهزة الأمنية ترفع جاهزيتها القصوى لمواجهة أي أعمال فوضوية عاجل: انسحاب كلي لقوات المجلس الانتقالي من مدينة عدن وقوات العمالقة تتسلّم مؤسسات الدولة لقاء استثنائي في الرياض يعيد ترتيب أوراق المجلس الانتقالي الجنوبي بعد هروب عيدروس الزُبيدي أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي ومن هم الأعضاء الذين حضروا الإجتماع نقل 179 سائحًا عالقًا في سقطرى إلى جدة السعودية فى أول رحلة لطيران اليمنية مصادر عسكرية لمأرب برس: سيطرة العمالقة في عدن ''مؤقتة'' حتى وصول قوات درع الوطن لحج تلحق بأبين وشبوة وتعلن ترحيبها بقوات درع الوطن أقرب الشخصيات المقربة من عيدروس الزبيدي يتخلى عنه ويكتب من الرياض.. ماذا قال؟
في أحدث القرارات العسكرية والأمنية التي تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار في مدينة عدن وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي بإعلان حظر التجوال في العاصمة عدن من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا باستثناء الحالات الطارئة
كما جدد المحرمي التأكيد على أن الأجهزة الأمنية عازمة على التصدي بكل قوة لأي أعمال تمس الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، موضحًا أن كل من يحاول إثارة الفوضى أو الإخلال بالسكينة العامة سيخضع للملاحقة الأمنية حتى يتم القبض عليه وإحالته للجهات المختصة.
وأشار المحرمي إلى أن الجهات المعنية لن تسمح بتمرير أي تحركات مشبوهة تهدف إلى إرباك الأوضاع أو تهديد أمن المواطنين، مؤكدًا أن القانون سيُنفذ بحزم على الجميع دون استثناء.
وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر عسكرية عن تحركات واسعة لقوات “درع الوطن” باتجاه عدن، على أن تصل خلال الساعات المقبلة، للمشاركة في تعزيز المنظومة الأمنية إلى جانب ألوية العمالقة وبقية الوحدات الأمنية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تأمين المدينة وترسيخ الاستقرار.
من جانبه، أعلن مصدر أمني رفيع أن الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات مباشرة باتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك استخدام القوة اللازمة، ضد أي تجمعات تخريبية أو محاولات اعتداء ونهب تستهدف المعسكرات أو المؤسسات الحكومية. وأوضح أن هذه التوجيهات تأتي في سياق حماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن العام.
وأضاف المصدر أن جميع الوحدات الأمنية رفعت مستوى الجاهزية إلى أقصى درجاتها للتعامل الفوري مع أي أعمال فوضوية، مؤكدًا أن التعامل مع المتورطين سيتم وفق القانون ودون أي تساهل.