عاجل: انسحاب كلي لقوات المجلس الانتقالي من مدينة عدن وقوات العمالقة تتسلّم مؤسسات الدولة

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال مصدر حكومي يمني الليلة إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت، اليوم، من جميع مديريات محافظة عدن، في تطور لافت يشهده المشهد الأمني في العاصمة المؤقتة.

وأضاف المصدر متحدثا لقناة الجزيرة" أن قوات “العاصفة” و“الحماية الرئاسية” التابعة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي انسحبت بالكامل من المدينة، دون أن يوضح أسباب الانسحاب أو طبيعة الترتيبات التي رافقته.

وبحسب المصدر، تسلّمت قوات العمالقة قصر المعاشيق الرئاسي ومبنى البنك المركزي في عدن من قوات المجلس الانتقالي، كما تولّت السيطرة على مطار عدن الدولي والمجمع القضائي، في إطار إعادة انتشار أمني تشهده المدينة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية خلال الأيام الماضية، وبعد تحركات اعتبرتها الحكومة اليمنية تحدياً مباشراً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وجهود السعودية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.