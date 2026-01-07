نقل 179 سائحًا عالقًا في سقطرى إلى جدة السعودية فى أول رحلة لطيران اليمنية

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سقطرى

أقلت الرحلة الأولى لشركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء نحو 179 سائحاٌ عالقاً، من سقطرى إلى جدة، فيما تتواصل الترتيبات لاستكمال نقل بقية العالقين خلال الساعات القادمة، بما يضمن سلامتهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم

وسيّرت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم، أول رحلة لنقل السياح الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى اليمنية إلى مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك في إطار التنسيق المشترك للجهات المعنية مع الخطوط الجوية اليمنية وبالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.