أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي ومن هم الأعضاء الذين حضروا الإجتماع نقل 179 سائحًا عالقًا في سقطرى إلى جدة السعودية فى أول رحلة لطيران اليمنية مصادر عسكرية لمأرب برس: سيطرة العمالقة في عدن ''مؤقتة'' حتى وصول قوات درع الوطن لحج تلحق بأبين وشبوة وتعلن ترحيبها بقوات درع الوطن أقرب الشخصيات المقربة من عيدروس الزبيدي يتخلى عنه ويكتب من الرياض.. ماذا قال؟ عاجل: قرارات تطيح بقائد المنطقة الثانية بحضرموت الموالي للانتقالي واحالته مع آخرين للمحاكمة العسكرية وتعيين قيادة جديدة ''أسماء'' تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل هروب عيدروس الزبيدي ومن هي القيادات الانقلابية التى وردت اسمائها في بيان التحالف؟ تعرف على الجرائم الخمس الكبرى التي ارتكبها عيدروس الزبيدي و تضمنها قرار اسقاط عضويته من مجلس القيادة بتهمة الخيانة العظمى التحالف يفضح تحركات الزبيدي ويؤكد فراره بعد إشعال توتر مسلح في عدن مواجهة بحرية.. أمريكا تطارد ناقلة نفط روسية.. وموسكو تدفع بغواصة
أقلت الرحلة الأولى لشركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء نحو 179 سائحاٌ عالقاً، من سقطرى إلى جدة، فيما تتواصل الترتيبات لاستكمال نقل بقية العالقين خلال الساعات القادمة، بما يضمن سلامتهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم
وسيّرت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم، أول رحلة لنقل السياح الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى اليمنية إلى مدينة جدة السعودية.
جاء ذلك في إطار التنسيق المشترك للجهات المعنية مع الخطوط الجوية اليمنية وبالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.