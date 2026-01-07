مصادر عسكرية لمأرب برس: سيطرة العمالقة في عدن ''مؤقتة'' حتى وصول قوات درع الوطن

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 424

تسلمت قوات العمالقة بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي أبوزرعة المحرمي، عدة مواقع في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، بينها مقر البنك المركزي ومعسكرات، بهدف تأمينها.

كما انتشرت عناصر من العمالقة، في عدة شوارع بمدينة عدن، ومداخل المحافظة، مع انسحاب مليشيات المجلس الانتقالي.

مصادر عسكرية أكدت لموقع مأرب برس إن انتشار وسيطرة قوات العمالقة في عدن، ستكون مؤقتة حتى وصول قوات درع الوطن، التي بدأت بالتحرك بالفعل.

وقالت المصادر، إن قوات درع الوطن ستتحرك الى العاصمة عدن خلال ساعات لفرض الأمن، تحت إشراف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

واليوم أعلن بيان للتحالف، هروب عيدروس الزبيدي إلى مكان غير معلوم حتى الآن، تاركًا أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه".

وقال إن الزبيدي "قام بتوزيع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل عدن خلال الساعات القادمة".

وأضاف أن هذا الوضع "استدعى قيام قوات "درع الوطن" (تابعة للحكومة) وقوات التحالف بالطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة فرض الأمن".

كذلك تم تكليفه بـ"منع أي اشتباكات تحدث داخل مدينة عدن وتجنيب أهلها أي اضطرابات والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعاون مع قوات درع الوطن"، بحسب اللواء تركي المالكي.