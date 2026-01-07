أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي ومن هم الأعضاء الذين حضروا الإجتماع نقل 179 سائحًا عالقًا في سقطرى إلى جدة السعودية فى أول رحلة لطيران اليمنية مصادر عسكرية لمأرب برس: سيطرة العمالقة في عدن ''مؤقتة'' حتى وصول قوات درع الوطن لحج تلحق بأبين وشبوة وتعلن ترحيبها بقوات درع الوطن أقرب الشخصيات المقربة من عيدروس الزبيدي يتخلى عنه ويكتب من الرياض.. ماذا قال؟ عاجل: قرارات تطيح بقائد المنطقة الثانية بحضرموت الموالي للانتقالي واحالته مع آخرين للمحاكمة العسكرية وتعيين قيادة جديدة ''أسماء'' تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل هروب عيدروس الزبيدي ومن هي القيادات الانقلابية التى وردت اسمائها في بيان التحالف؟ تعرف على الجرائم الخمس الكبرى التي ارتكبها عيدروس الزبيدي و تضمنها قرار اسقاط عضويته من مجلس القيادة بتهمة الخيانة العظمى التحالف يفضح تحركات الزبيدي ويؤكد فراره بعد إشعال توتر مسلح في عدن مواجهة بحرية.. أمريكا تطارد ناقلة نفط روسية.. وموسكو تدفع بغواصة
تسلمت قوات العمالقة بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي أبوزرعة المحرمي، عدة مواقع في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، بينها مقر البنك المركزي ومعسكرات، بهدف تأمينها.
كما انتشرت عناصر من العمالقة، في عدة شوارع بمدينة عدن، ومداخل المحافظة، مع انسحاب مليشيات المجلس الانتقالي.
مصادر عسكرية أكدت لموقع مأرب برس إن انتشار وسيطرة قوات العمالقة في عدن، ستكون مؤقتة حتى وصول قوات درع الوطن، التي بدأت بالتحرك بالفعل.
وقالت المصادر، إن قوات درع الوطن ستتحرك الى العاصمة عدن خلال ساعات لفرض الأمن، تحت إشراف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
واليوم أعلن بيان للتحالف، هروب عيدروس الزبيدي إلى مكان غير معلوم حتى الآن، تاركًا أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه".
وقال إن الزبيدي "قام بتوزيع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل عدن خلال الساعات القادمة".
وأضاف أن هذا الوضع "استدعى قيام قوات "درع الوطن" (تابعة للحكومة) وقوات التحالف بالطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة فرض الأمن".
كذلك تم تكليفه بـ"منع أي اشتباكات تحدث داخل مدينة عدن وتجنيب أهلها أي اضطرابات والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعاون مع قوات درع الوطن"، بحسب اللواء تركي المالكي.