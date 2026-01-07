لحج تلحق بأبين وشبوة وتعلن ترحيبها بقوات درع الوطن

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- سبأ

رحبت اللجنة الامنية بمحافظة لحج جنوب اليمن بقوات درع الوطن، وقالت إن لذل دور مهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار، والدفاع عن المحافظة في مواجهة خطر المليشيات الحوثية. وهو موقف مماثل لقرارات اتخذتها السلطات في شبوة وأبين اليومين الماضين.

واكدت اللجنة الامنية في بيان صادر خلال اجتماع عقد، اليوم الاربعاء، على اهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الوحدات الأمنية والعسكرية، ووفق خطة معدة مسبقاً تشمل آليات التمركز والانتشار.

وقالت اللجنة " ان الوحدات الأمنية والعسكرية، وقوات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج، تعمل بالتنسيق الكامل مع إخوانهم في قوات درع الوطن، على تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة محافظ محافظة لحج، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة".

واضاف البيان " تطمئن اللجنة الأمنية كافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، وجميع أبناء محافظة لحج، وتدعو أبناء المحافظة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية كافة، بما في ذلك قوات درع الوطن، إلى التعاون المسؤول والفاعل في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

واكد اللجنة الأمنية ،على أهمية دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الإرهاب في محافظة لحج، إلى جانب دعم قطاعات الخدمات والتنمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع العامة في المحافظة.