أقرب الشخصيات المقربة من عيدروس الزبيدي يتخلى عنه ويكتب من الرياض.. ماذا قال؟

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

وصف محمد الغيثي، عضو وفد المجلس الانتقالي الذي وصل إلى الرياض ورئيس هيئة التشاور والمصالحة، الأجواء هناك بالإيجابية.

ورصد محرر مأرب برس، منشورا على منصة إكس، كتبه الغيثي الذي كان معروفًا بولائه لعيدروس الزبيدي، قال فيه: ''وصلت بمعية الزملاء من عدن الى مدينة الرياض، وفي اجواء إيجابية سنبدأ سلسلة لقاءات للتهيئة لحوار جنوبي-جنوبي برعاية الاشقاء في المملكة العربية السعودية''.

ووصلت طائرة وفد الانتقالي الى الرياض منتصف الليلة الماضية، بدون عيدروس الزبيدي، الذي أعلن التحالف العربي هروبه الى مكان غير معلوم حتى الآن.

