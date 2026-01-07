أقرب الشخصيات المقربة من عيدروس الزبيدي يتخلى عنه ويكتب من الرياض.. ماذا قال؟ عاجل: قرارات تطيح بقائد المنطقة الثانية بحضرموت الموالي للانتقالي واحالته مع آخرين للمحاكمة العسكرية وتعيين قيادة جديدة ''أسماء'' تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل هروب عيدروس الزبيدي ومن هم القيادات الانقلابية التى وردت اسمائها في بيان التحالف؟ تعرف على الجرائم الخمس الكبرى التي ارتكبها عيدروس الزبيدي و تضمنها قرار اسقاط عضويته من مجلس القيادة بتهمة الخيانة العظمى التحالف يفضح تحركات الزبيدي ويؤكد فراره بعد إشعال توتر مسلح في عدن مواجهة بحرية.. أمريكا تطارد ناقلة نفط روسية.. وموسكو تدفع بغواصة بعد إجتماع طارئ قرارات سيادية حاسمة.. مجلس القيادة يسقط عضوية الزبيدي ويحيل مسؤولين للتحقيق قرار رئاسي من مجلس القيادة: إسقاط عضوية الزُبيدي وإحالته للقضاء بتهمة الخيانة العظمى التحالف يكشف كواليس هروب عيدروس الزبيدي.. ويعلن ضربات استباقية فجرًا زلزال كراكاس.. قتلى من حزب الله في صفوف الكوبيين
وصف محمد الغيثي، عضو وفد المجلس الانتقالي الذي وصل إلى الرياض ورئيس هيئة التشاور والمصالحة، الأجواء هناك بالإيجابية.
ورصد محرر مأرب برس، منشورا على منصة إكس، كتبه الغيثي الذي كان معروفًا بولائه لعيدروس الزبيدي، قال فيه: ''وصلت بمعية الزملاء من عدن الى مدينة الرياض، وفي اجواء إيجابية سنبدأ سلسلة لقاءات للتهيئة لحوار جنوبي-جنوبي برعاية الاشقاء في المملكة العربية السعودية''.
ووصلت طائرة وفد الانتقالي الى الرياض منتصف الليلة الماضية، بدون عيدروس الزبيدي، الذي أعلن التحالف العربي هروبه الى مكان غير معلوم حتى الآن.