عاجل: قرارات تطيح بقائد المنطقة الثانية بحضرموت الموالي للانتقالي واحالته مع آخرين للمحاكمة العسكرية وتعيين قيادة جديدة ''أسماء''

أطاح محافظ محافظة حضرموت قائد قوات درع الوطن سالم الخنبشي، اليوم الأربعاء، بقادةً عسكريين وأمنيين من مناصبهم، وأحالهم للمحاكمة العسكرية.
ووفق القرار الذي نشره اليوم الأربعاء مكتب المحافظ فقد أعفى المحافظ بحسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الرئيس، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش الموالي للانتقالي، من مهامه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، وأحاله للمحاكمة العسكرية.
ونصت المادة الثانية من القرار على إعفاء العميد فيصل أحمد بادبيس من مهامه قائداً للقيادة والسيطرة بالمنطقة العسكرية الثانية، وإحالته للمحاكمة العسكرية.
كما نصت المادة الثالثة من القرار على إعفاء العميد مطيع سعيد المنهالي من منصبه مديراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت، وإحالته للمحاكمة العسكرية.
قيادة جديدة
في المقابل أصدر الخنبشي قرارات بتكليف اللواء محمد عمر اليميني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، بالإضافة إلى قرار بتعيين العميد عبدالعزيز عوض الجابري مديراً عاماً للأمن والشرطة بساحل حضرموت.
وكُلّف العميد الركن سالم أحمد باسلوم رئيساً لأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية.
كما كلف الخنبشي أحمد علي أحمد الخنبشي مديراً عاماً لمكتب محافظ حضرموت.