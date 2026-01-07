التحالف يفضح تحركات الزبيدي ويؤكد فراره بعد إشعال توتر مسلح في عدن

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 236

كشفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ملابسات تحركات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، على خلفية تصعيد عسكري نفذته قوات تابعة للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة، وما تبعه من توترات خطيرة داخل العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن قيادة التحالف أبلغت الزبيدي في 4 يناير بضرورة الحضور إلى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، للاجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وقيادة التحالف، لمناقشة أسباب التصعيد العسكري الأخير وتداعياته.

وأوضح المالكي أن الدعوة جاءت ضمن مساعٍ سعودية لإطلاق مؤتمر جنوبي جامع، يهدف إلى توحيد الصف الجنوبي، وتثبيت الأمن والاستقرار، والحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو صدامات داخلية.

وأشار إلى أنه تم بالفعل ترتيب سفر الزبيدي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، إلا أن الرحلة شهدت تأخيراً ثم أُلغيت، بالتزامن مع توتر ميداني وظهور مسلحين وآليات عسكرية قرب منشآت مدنية، خصوصاً في محيط مطار عدن.

وأضاف أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي نفذت تحركات مسلحة داخل عدن، شملت انتشاراً عسكرياً وعرقلة الحركة في المطار، وإغلاق طرق رئيسية، إلى جانب توزيع أسلحة داخل المدينة، معتبراً ذلك تصعيداً خطيراً وغير مبرر يهدد أمن المدنيين واستقرار المدينة.

ونفى التحالف بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن فرض إقامة جبرية على الزبيدي أو احتجازه، مؤكداً أن تحركاته كانت دون قيود، وأن ما تم تداوله بهذا الشأن عارٍ عن الصحة.

وذكر البيان أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي طلب من التحالف التدخل العاجل لضبط الأوضاع ومنع اندلاع مواجهات مسلحة داخل عدن، مؤكداً أن حماية المدنيين ومنع عسكرة المدن تمثل أولوية قصوى.

وشدد التحالف على ضرورة انسحاب أي تشكيلات مسلحة من محيط المرافق والمنشآت المدنية، والالتزام بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية، مؤكداً استمراره في العمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية للحفاظ على الأمن ومنع انزلاق عدن إلى مربع الصراع.

وختم التحالف بالتأكيد على مواصلة جهوده السياسية لتقريب وجهات النظر داخل المعسكر المناهض للحوثيين، ودعمه لمؤسسات الدولة، محذراً من أن أي تصعيد أو عسكرة للمدن لن يخدم إلا تعقيد المشهد السياسي والأمني في جنوب البلاد.