قرار صادم من مجلس القيادة: إسقاط عضوية الزُبيدي وإحالته للقضاء بتهمة الخيانة العظمى

الأربعاء 07 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً

في تطور سياسي لافت، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إسقاط عضوية عيدروس قاسم الزُبيدي من عضوية المجلس، بعد اختفائه وتواريه في مكان مجهول، رغم التأكيدات السابقة بشأن مشاركته في مؤتمر حواري يمني–جنوبي شامل كان يُفترض انعقاده في الرياض.

وقال المجلس، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن قرار الإقالة جاء مترافقاً مع إحالة الزُبيدي إلى النائب العام ووقفه عن ممارسة مهامه، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، لما وصفه البيان بمحاولات تمس استقلال الجمهورية وكيان الدولة.

وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة تستند إلى المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تجاوزات أو ممارسات تهدد وحدة البلاد وأمنها القومي.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة ماضية في حماية سيادتها ومؤسساتها من أي محاولات عبث أو تقويض.