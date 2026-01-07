قرار صادم من مجلس القيادة: إسقاط عضوية الزُبيدي وإحالته للقضاء بتهمة الخيانة العظمى التحالف يكشف كواليس هروب عيدروس الزبيدي.. ويعلن ضربات استباقية فجرًا زلزال كراكاس.. قتلى من حزب الله في صفوف الكوبيين بن دغر يدعو الانتقالي لتمزيق ملازم الانفصال والعودة إلى كلمة سواء سقطرى على خارطة السياحة الدولية برحلات مباشرة إلى جدة طارق صالح يبحث مع كبار المسؤولين الأمريكيين مستجدات المشهد اليمني وأمن البحر الأحمر وزير خارجية إسرائيل يزور إقليم أرض الصومال الانفصالي وسط انتقادات أفريقية ودولية الرياض تستضيف مؤتمرًا جنوبيًا شاملًا بدعوة من مجلس القيادة الرئاسي هندسة الاستقرار في اليمن... التحولات البنيوية للموقف السعودي ورهانات الدولة الوطنية الهاشميون بين السجون والإقصاء… عبد الملك الحوثي يعيد رسم الخريطة القيادية.. كيف تُصنع القيادات داخل أجنحة الحوثيين؟ وكيف خرج صراع النفوذ عن السيطرة؟ ولماذا غيّبت كهوف مران قصور صنعاء؟
في تطور سياسي لافت، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إسقاط عضوية عيدروس قاسم الزُبيدي من عضوية المجلس، بعد اختفائه وتواريه في مكان مجهول، رغم التأكيدات السابقة بشأن مشاركته في مؤتمر حواري يمني–جنوبي شامل كان يُفترض انعقاده في الرياض.
وقال المجلس، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن قرار الإقالة جاء مترافقاً مع إحالة الزُبيدي إلى النائب العام ووقفه عن ممارسة مهامه، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، لما وصفه البيان بمحاولات تمس استقلال الجمهورية وكيان الدولة.
وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة تستند إلى المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تجاوزات أو ممارسات تهدد وحدة البلاد وأمنها القومي.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة ماضية في حماية سيادتها ومؤسساتها من أي محاولات عبث أو تقويض.