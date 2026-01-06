سقطرى على خارطة السياحة الدولية برحلات مباشرة إلى جدة

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 282

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، عن تشغيل رحلات جوية مباشرة بين جزيرة أرخبيل سقطرى ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك عبر رحلات أسبوعية ابتداءاً من يوم غد الأربعاء.

وقال نائب مدير عام شركة الخطوط الجوية اليمنية للشؤون التجارية محسن حيدرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إنه من المقرر تسيير أولى الرحلات المباشرة بين سقطرى وجدة، يوم غد الأربعاء، وذلك بهدف إجلاء السياح الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى، إثر الظروف التشغيلية خلال الفترة الماضية".

وأضاف " أن الشركة ستعمل لاحقاً على جدولة رحلات أسبوعية منتظمة ومستمرة بين سقطرى وجدة، بما يسهم في تعزيز فرص السياحة في الجزيرة، والحفاظ على حضورها كوجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم".

ولفت إلى أن تشغيل رحلات مباشرة بين سقطرى وجدة، يأتي كخطوة تهدف إلى تسهيل حركة النقل الجوي ودعم النشاط السياحي في الجزيرة، وضمن توجهات الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية لدعم الربط الجوي مع الوجهات الحيوية، وتسهيل حركة المسافرين، بما يخدم الاقتصاد المحلي ويساعد في إبقاء سقطرى ضمن خارطة السياحة الدولية.