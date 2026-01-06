بن دغر يدعو الانتقالي لتمزيق ملازم الانفصال والعودة إلى كلمة سواء سقطرى على خارطة السياحة الدولية برحلات مباشرة إلى جدة طارق صالح يبحث مع كبار المسؤولين الأمريكيين مستجدات المشهد اليمني وأمن البحر الأحمر وزير خارجية إسرائيل يزور إقليم أرض الصومال الانفصالي وسط انتقادات أفريقية ودولية الرياض تستضيف مؤتمرًا جنوبيًا شاملًا بدعوة من مجلس القيادة الرئاسي هندسة الاستقرار في اليمن... التحولات البنيوية للموقف السعودي ورهانات الدولة الوطنية الهاشميون بين السجون والإقصاء… عبد الملك الحوثي يعيد رسم الخريطة القيادية.. كيف تُصنع القيادات داخل أجنحة الحوثيين؟ وكيف خرج صراع النفوذ عن السيطرة؟ ولماذا غيّبت كهوف مران قصور صنعاء؟ واشنطن تعلن دعمها دمج جميع القوات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة الدفاع والداخلية تدشين أولى الرحلات المباشرة بين سقطرى وجدة في لقاء مع كبير مستشاري ترامب.. الرئيس العليمي يتحدث عن سبب طرد الإمارات ودور حاسم لعبته السعودية
أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، عن تشغيل رحلات جوية مباشرة بين جزيرة أرخبيل سقطرى ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك عبر رحلات أسبوعية ابتداءاً من يوم غد الأربعاء.
وقال نائب مدير عام شركة الخطوط الجوية اليمنية للشؤون التجارية محسن حيدرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إنه من المقرر تسيير أولى الرحلات المباشرة بين سقطرى وجدة، يوم غد الأربعاء، وذلك بهدف إجلاء السياح الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى، إثر الظروف التشغيلية خلال الفترة الماضية".
وأضاف " أن الشركة ستعمل لاحقاً على جدولة رحلات أسبوعية منتظمة ومستمرة بين سقطرى وجدة، بما يسهم في تعزيز فرص السياحة في الجزيرة، والحفاظ على حضورها كوجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم".
ولفت إلى أن تشغيل رحلات مباشرة بين سقطرى وجدة، يأتي كخطوة تهدف إلى تسهيل حركة النقل الجوي ودعم النشاط السياحي في الجزيرة، وضمن توجهات الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية لدعم الربط الجوي مع الوجهات الحيوية، وتسهيل حركة المسافرين، بما يخدم الاقتصاد المحلي ويساعد في إبقاء سقطرى ضمن خارطة السياحة الدولية.