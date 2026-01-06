بن دغر يدعو الانتقالي لتمزيق ملازم الانفصال والعودة إلى كلمة سواء سقطرى على خارطة السياحة الدولية برحلات مباشرة إلى جدة طارق صالح يبحث مع كبار المسؤولين الأمريكيين مستجدات المشهد اليمني وأمن البحر الأحمر وزير خارجية إسرائيل يزور إقليم أرض الصومال الانفصالي وسط انتقادات أفريقية ودولية الرياض تستضيف مؤتمرًا جنوبيًا شاملًا بدعوة من مجلس القيادة الرئاسي هندسة الاستقرار في اليمن... التحولات البنيوية للموقف السعودي ورهانات الدولة الوطنية الهاشميون بين السجون والإقصاء… عبد الملك الحوثي يعيد رسم الخريطة القيادية.. كيف تُصنع القيادات داخل أجنحة الحوثيين؟ وكيف خرج صراع النفوذ عن السيطرة؟ ولماذا غيّبت كهوف مران قصور صنعاء؟ واشنطن تعلن دعمها دمج جميع القوات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة الدفاع والداخلية تدشين أولى الرحلات المباشرة بين سقطرى وجدة في لقاء مع كبير مستشاري ترامب.. الرئيس العليمي يتحدث عن سبب طرد الإمارات ودور حاسم لعبته السعودية
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسعد بولس، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، في إطار التواصل الأمريكي المستمر مع القيادة اليمنية بشأن تطورات الأوضاع في البلاد.
وبحث اللقاء مستجدات المشهد اليمني وتداعيات التطورات الأخيرة على الأمن والاستقرار، في ضوء الاهتمام الأمريكي بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم مسار الاستقرار، وفي مقدمتها الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في هذا السياق.
كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأهمية حماية خطوط التجارة العالمية، باعتبارها أولوية استراتيجية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وتناول اللقاء التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين المكونات اليمنية، وتعزيز التنسيق السياسي والأمني بما يسهم في دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التهديدات التي تمس أمن اليمن والمنطقة، في إطار الشراكة القائمة مع الولايات المتحدة.