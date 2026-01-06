وزير خارجية إسرائيل يزور إقليم أرض الصومال الانفصالي وسط انتقادات أفريقية ودولية الرياض تستضيف مؤتمرًا جنوبيًا شاملًا بدعوة من مجلس القيادة الرئاسي هندسة الاستقرار في اليمن... التحولات البنيوية للموقف السعودي ورهانات الدولة الوطنية الهاشميون بين السجون والإقصاء… عبد الملك الحوثي يعيد رسم الخريطة القيادية.. كيف تُصنع القيادات داخل أجنحة الحوثيين؟ وكيف خرج صراع النفوذ عن السيطرة؟ ولماذا غيّبت كهوف مران قصور صنعاء؟ واشنطن تعلن دعمها دمج جميع القوات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة الدفاع والداخلية تدشين أولى الرحلات المباشرة بين سقطرى وجدة في لقاء مع كبير مستشاري ترامب.. الرئيس العليمي يتحدث عن سبب طرد الإمارات ودور حاسم لعبته السعودية تحذير أممي بشأن الوضع الإنساني في اليمن مصر تدعو لحوار يمني شامل وتتحدث مع المبعوث الأممي عن رؤيتها للحل وموقفها من الأحداث الأخيرة في اليمن الإنتقالي يخسر السيطرة على محافظة جنوبية بدون قتال.. السلطات ترحب بدخول قوات درع الوطن
جدد مجلس الوزراء السعودي، ترحيب المملكة العربية السعودية، بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لعقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض للمكونات الجنوبية كافة، بهدف إيجاد تصور للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووفقاً لوكالة الانباء السعودية (واس).
وذكرت الوكالة، أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز أمن الجمهورية اليمنية، واستقرارها وتوفير الظروف الداعمة للحوار بين جميع الأطراف.