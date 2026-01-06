الرياض تستضيف مؤتمرًا جنوبيًا شاملًا بدعوة من مجلس القيادة الرئاسي

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

جدد مجلس الوزراء السعودي، ترحيب المملكة العربية السعودية، بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لعقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض للمكونات الجنوبية كافة، بهدف إيجاد تصور للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووفقاً لوكالة الانباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة، أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز أمن الجمهورية اليمنية، واستقرارها وتوفير الظروف الداعمة للحوار بين جميع الأطراف.