واشنطن تعلن دعمها دمج القوات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة الدفاع والداخلية

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت واشنطن دعمها، خطط الرئاسة اليمنية الجارية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، ودمج جميع القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد مستشار الرئيس الأميركي للشؤن العربية والافريقية مسعد بولس، في لقاء مع الرئيس العليمي اليوم الثلاثاء في الرياض حضره سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، التزام واشنطن القوي بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة اراضيه، والعمل الجاد على استئناف برامج المساعدات الأميركية المقدمة للشعب اليمني.

كما أكد حرص الولايات المتحدة على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب، واسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، وحماية الممرات المائية، ودعم الإصلاحات الشاملة.