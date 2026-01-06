واشنطن تعلن دعمها دمج القوات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة الدفاع والداخلية تدشين أولى الرحلات المباشرة بين سقطرى وجدة في لقاء مع كبير مستشاري ترامب.. الرئيس العليمي يتحدث عن سبب طرد الإمارات ودور حاسم لعبته السعودية تحذير أممي بشأن الوضع الإنساني في اليمن مصر تدعو لحوار يمني شامل وتتحدث مع المبعوث الأممي عن رؤيتها للحل وموقفها من الأحداث الأخيرة في اليمن الإنتقالي يخسر السيطرة على محافظة جنوبية بدون قتال.. السلطات ترحب بدخول قوات درع الوطن عيدروس الزبيدي يتوجه إلى الرياض مثقلاً بالهزيمة بعد تجريده من صفة التمثيل المطلق للجنوب خبير عسكري أمريكي يتهم استخبارات غربية بالوقوف وراء استهداف مقر بوتين وخيرسون شمال سوريا يشتعل من جديد.. تبادل نيران واتهامات بين الجيش السوري وقسد» الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بعد الاضطرابات في فنزويلا إثر اعتقال مادورو
أعلنت واشنطن دعمها، خطط الرئاسة اليمنية الجارية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، ودمج جميع القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد مستشار الرئيس الأميركي للشؤن العربية والافريقية مسعد بولس، في لقاء مع الرئيس العليمي اليوم الثلاثاء في الرياض حضره سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، التزام واشنطن القوي بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة اراضيه، والعمل الجاد على استئناف برامج المساعدات الأميركية المقدمة للشعب اليمني.
كما أكد حرص الولايات المتحدة على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب، واسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، وحماية الممرات المائية، ودعم الإصلاحات الشاملة.