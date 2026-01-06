تدشين أولى الرحلات المباشرة بين سقطرى وجدة

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، تدشين أولى رحلاتها المباشرة بين سقطرى اليمنية و جدة السعودية.

يأتي ذلك بعد قرار الرئيس العليمي انهاء التواجد العسكري الإماراتي في اليمن نهاية ديسمبر الماضي.

وظلت محافظة سقطرى اليمنية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحت سيطرة الإمارات التي تحكمت في كل مؤسساتها ومنافذها البحرية والجوية، كما حرمت اليمنيين من زيارتها.