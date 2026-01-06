واشنطن تعلن دعمها دمج القوات العسكرية والأمنية في اليمن تحت مظلة الدفاع والداخلية تدشين أولى الرحلات المباشرة بين سقطرى وجدة في لقاء مع كبير مستشاري ترامب.. الرئيس العليمي يتحدث عن سبب طرد الإمارات ودور حاسم لعبته السعودية تحذير أممي بشأن الوضع الإنساني في اليمن مصر تدعو لحوار يمني شامل وتتحدث مع المبعوث الأممي عن رؤيتها للحل وموقفها من الأحداث الأخيرة في اليمن الإنتقالي يخسر السيطرة على محافظة جنوبية بدون قتال.. السلطات ترحب بدخول قوات درع الوطن عيدروس الزبيدي يتوجه إلى الرياض مثقلاً بالهزيمة بعد تجريده من صفة التمثيل المطلق للجنوب خبير عسكري أمريكي يتهم استخبارات غربية بالوقوف وراء استهداف مقر بوتين وخيرسون شمال سوريا يشتعل من جديد.. تبادل نيران واتهامات بين الجيش السوري وقسد» الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بعد الاضطرابات في فنزويلا إثر اعتقال مادورو
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، تدشين أولى رحلاتها المباشرة بين سقطرى اليمنية و جدة السعودية.
يأتي ذلك بعد قرار الرئيس العليمي انهاء التواجد العسكري الإماراتي في اليمن نهاية ديسمبر الماضي.
وظلت محافظة سقطرى اليمنية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحت سيطرة الإمارات التي تحكمت في كل مؤسساتها ومنافذها البحرية والجوية، كما حرمت اليمنيين من زيارتها.