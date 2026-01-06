تحذير أممي بشأن الوضع الإنساني في اليمن مصر تدعو لحوار يمني شامل وتتحدث مع المبعوث الأممي عن رؤيتها للحل وموقفها من الأحداث الأخيرة في اليمن الإنتقالي يخسر السيطرة على محافظة جنوبية بدون قتال.. السلطات ترحب بدخول قوات درع الوطن عيدروس الزبيدي يتوجه إلى الرياض مثقلاً بالهزيمة بعد تجريده من صفة التمثيل المطلق للجنوب خبير عسكري أمريكي يتهم استخبارات غربية بالوقوف وراء استهداف مقر بوتين وخيرسون شمال سوريا يشتعل من جديد.. تبادل نيران واتهامات بين الجيش السوري وقسد» الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بعد الاضطرابات في فنزويلا إثر اعتقال مادورو بعد لقاءات رفيعة مع وزير الدفاع السعودي… الزبيدي وقيادات الانتقالي يشدّون الرحال إلى الرياض وصفة لعلاج البرد- خلطة تساعد على الشفاء في يومين متى تحتاج الدوالي إلى تدخل جراحي عاجل ؟ طبيب يجيب
حذّرت الأمم المتحدة من إن اليمن يواجه أسوأ مستوى تمويل إنساني خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أن خطة الاستجابة لم تُموَّل سوى بنحو 28% من إجمالي الاحتياجات المقدّرة بـ2.48 مليار دولار.
وأوضحت إن فجوة التمويل البالغة 1.79 مليار دولار حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات المنقذة للحياة، وأجبرت وكالات أممية ومنظمات دولية على إغلاق برامج حيوية.
وقالت إن أكثر من 18 مليون شخص يعانون انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم عشرات الآلاف المهددون بالمجاعة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى زيادة الدعم والإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين.