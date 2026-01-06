تحذير أممي بشأن الوضع الإنساني في اليمن

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

حذّرت الأمم المتحدة من إن اليمن يواجه أسوأ مستوى تمويل إنساني خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أن خطة الاستجابة لم تُموَّل سوى بنحو 28% من إجمالي الاحتياجات المقدّرة بـ2.48 مليار دولار.

وأوضحت إن فجوة التمويل البالغة 1.79 مليار دولار حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات المنقذة للحياة، وأجبرت وكالات أممية ومنظمات دولية على إغلاق برامج حيوية.

وقالت إن أكثر من 18 مليون شخص يعانون انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم عشرات الآلاف المهددون بالمجاعة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى زيادة الدعم والإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين.