مصر تدعو لحوار يمني شامل وتتحدث مع المبعوث الأممي عن رؤيتها للحل وموقفها من الأحداث الأخيرة في اليمن

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أكدت جمهورية مصر العربية، موقفها الثابت والداعم لوحدة الجمهورية اليمنية، وسيادتها وسلامة أراضيها وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

جاء خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، في القاهرة بالمبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة.

وقال بيان للخارجية المصرية ، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء، موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمني، ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وشدد الوزير عبدالعاطي، على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف العملية السياسية على أساس حوار يمني-يمني جامع يفضي إلى تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية وتضع حدا لمعاناته الإنسانية الممتدة.

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي، مستجدات جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية..معرباً عن تقديره للدور المصري الداعم للتهدئة.

وأكد تطلعه لمواصلة التنسيق مع مصر باعتبارها طرفاً إقليميًا مركزياً في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان- اطلع عليه محرر مأرب برس-، إن المبعوث الأممي التقى اليوم في القاهرة بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث ناقشا آخر التطورات في اليمن.

وأطلع المبعوث الوزير على لقاءاته الأخيرة مع الجهات اليمنية والإقليمية والدولية، مرحبًا بجميع الجهود المبذولة لخفض التصعيد.

وبحسب البيان؛ تم التأكيد خلال المناقشات أن الحل السياسي الشامل والجامع هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية مستدامة للنزاع في اليمن وضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد المبعوث على أهمية الدعم الإقليمي المتواصل والمنسق لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، معربًا عن شكره لمصر على دعمها المستمر لهذه الجهود.