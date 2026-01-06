الإنتقالي يخسر السيطرة على ‏محافظة جنوبية بدون قتال.. السلطات ترحب بدخول قوات درع الوطن

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين جنوب اليمن، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، في بيان مشترك ترحيبها بدخول قوات درع الوطن إلى المحافظة، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، وبالتنسيق الكامل مع قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأعرب البيان عن ترحيب السلطة المحلية والقطاعات الأمنية والعسكرية بعقد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، مؤكدة مشاركتها فيه، باعتباره خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الجنوبية عبر الحوار السياسي، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة الصف.

وشددت قيادة المحافظة في بيانها على أهمية تجنيب أبين أي صدامات مسلحة، مؤكدة ضرورة الوقوف صفًا واحدًا من قبل جميع القوى والمكونات لتأمين وحماية كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة وأمن المواطنين.

وأكد البيان أن أمن أبين واستقرارها يمثل أولوية قصوى، وأن المرحلة تتطلب تغليب لغة العقل والحوار، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء في التحالف العربي، بما يحقق الأمن والاستقرار للمحافظة واليمن عمومًا.

وقبل أبين، كانت شبوة قد اتخذت قرارا مماثلا.