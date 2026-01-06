مصر تدعو لحوار يمني شامل وتتحدث مع المبعوث الأممي عن رؤيتها للحل وموقفها من الأحداث الأخيرة في اليمن الإنتقالي يخسر السيطرة على محافظة جنوبية بدون قتال.. السلطات ترحب بدخول قوات درع الوطن عيدروس الزبيدي يتوجه إلى الرياض مثقلاً بالهزيمة بعد تجريده من صفة التمثيل المطلق للجنوب خبير عسكري أمريكي يتهم استخبارات غربية بالوقوف وراء استهداف مقر بوتين وخيرسون شمال سوريا يشتعل من جديد.. تبادل نيران واتهامات بين الجيش السوري وقسد» الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بعد الاضطرابات في فنزويلا إثر اعتقال مادورو بعد لقاءات رفيعة مع وزير الدفاع السعودي… الزبيدي وقيادات الانتقالي يشدّون الرحال إلى الرياض وصفة لعلاج البرد- خلطة تساعد على الشفاء في يومين متى تحتاج الدوالي إلى تدخل جراحي عاجل ؟ طبيب يجيب هل هناك علاقة بين مرض الكلى والقلب- دكتور يكشف الرابط بينهما
أعلنت قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين جنوب اليمن، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، في بيان مشترك ترحيبها بدخول قوات درع الوطن إلى المحافظة، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، وبالتنسيق الكامل مع قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأعرب البيان عن ترحيب السلطة المحلية والقطاعات الأمنية والعسكرية بعقد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، مؤكدة مشاركتها فيه، باعتباره خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الجنوبية عبر الحوار السياسي، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة الصف.
وشددت قيادة المحافظة في بيانها على أهمية تجنيب أبين أي صدامات مسلحة، مؤكدة ضرورة الوقوف صفًا واحدًا من قبل جميع القوى والمكونات لتأمين وحماية كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة وأمن المواطنين.
وأكد البيان أن أمن أبين واستقرارها يمثل أولوية قصوى، وأن المرحلة تتطلب تغليب لغة العقل والحوار، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء في التحالف العربي، بما يحقق الأمن والاستقرار للمحافظة واليمن عمومًا.
وقبل أبين، كانت شبوة قد اتخذت قرارا مماثلا.