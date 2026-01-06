عيدروس الزبيدي يتوجه إلى الرياض مثقلاً بالهزيمة بعد تجريده من صفة التمثيل المطلق للجنوب

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 407

يتوجه عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، إلى السعودية، ولكن هذه المرة ليس بصفته ممثلا وحيدا للجنوب كما كان يدعي، بل باعتباره مكون واحد من بين عشرات المكونات الجنوبية المتوقع أن تحضر في الرياض مؤتمرا شاملا للجنوب، وبنسبة تمثيل لا تتجاوز 5% .

مساء أمس الاثنين، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين ، إن وفدا بقيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، سيتوجه إلى الرياض.

وخلال الساعات الماضية تحدثت تقارير إعلامية عن مهلة 48 ساعة منحت لعيدروس الزبيدي لمغادرة عدن والحضور الى السعودية.

وقبل أيام رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة السعودية للحوار بين المكونات الجنوبية.

وتصاعدت التوترات بشكل حاد في ديسمبر الماضي، داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي تشكل في أبريل 2022، بين رئيسه رشاد العليمي وعضوه عيدروس الزُبيدي.

حيث سيطرت قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن في تحرك وصف بـ"الانقلاب" على الشرعية من قبل الحكومة، قبل أن تستعيد الشرعية زمام الأمور وتفرض سيطرة كاملة على المحافظتين وتطرد مليشيات الانتقالي منها.

وتسببت الأزمة الأخيرة في توتر حاد بين السعودية والإمارات، حيث اتهمت الرياض أبوظبي بدعم تصعيد الانتقالي وارسال شحنات أسلحة الى المكلا، ليصدر الرئيس العليمي يوم 30 ديسمبر 2025 قرارا رئاسيًا بإخراج الإمارات من اليمن خلال24 ساعة.

وقامت أبوظبي بسحب قواتها المتبقية من اليمن نهاية ديسمبر 2025 وبداية يناير 2026.

بعد ذلك طلب الرئيس العليمي من السعودية استضافة مؤتمر جنوبي شامل لا يستثني أحد، لبحث القضية الجنوبية، ووافقت الرياض على طلب العليمي.

عيدروس الزبيدي وعلى وقع خسائر قواته شرق اليمن، أشاد أمس الإثنين، بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية للإعداد لعقد مؤتمر حوار جنوبي شامل معربا عن تقدير المجلس الانتقالي لتلك الجهود، واستعداده للمشاركة بفاعلية في إنجاح المؤتمر.

وعقب سيطرة القوات الحكومية على الأرض في حضرموت والمهرة وحتى شبوة، واعلان السلطات المحلية نجاح عملية استلام المعسكرات من قوات الانتقالي، تسابقت القيادات الموالية للامارات والتي دعمت تمرد الزبيدي، للحضور الى الرياض، حيث وصل قبل أيام طارق صالح ثم لحق به ابو زرعة المحرمي، واخيرا سيصل عيدروس الزبيدي.

تأتي هذه التطورات وسط مطالبات شعبية واسعة، بسحب السلاح من الانتقالي، قبل أي حوار، وبسط الدولة الشرعية، سيطرتها على جميع المحافظات من المهرة إلى عدن وحتى سقطرى.