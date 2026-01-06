خبير عسكري أمريكي يتهم استخبارات غربية بالوقوف وراء استهداف مقر بوتين وخيرسون

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 86

اتهم الخبير العسكري الأمريكي أندريه مارتيانوف أجهزة استخبارات غربية بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت بطائرات مسيّرة مقاطعة خيرسون، التي انضمت إلى روسيا، إضافة إلى مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود.

وأوضح مارتيانوف، الذي يحمل أيضًا الجنسية الروسية، في تصريحات عبر قناته على موقع “يوتيوب”، أن تلك الهجمات لم تكن عمليات أوكرانية خالصة، بل جرى التخطيط لها وتنسيقها من قبل أجهزة استخبارات غربية، تقوم بتوجيه ودعم عناصر الأمن الأوكراني والسلطات في كييف.

وأضاف الخبير العسكري أن طبيعة هذه العمليات تكشف ـ على حد تعبيره ـ تورطًا مباشرًا للغرب في التصعيد، واصفًا القائمين على هذه الهجمات بأنهم “إرهابيون بكل معنى الكلمة”.