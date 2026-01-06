خبير عسكري أمريكي يتهم استخبارات غربية بالوقوف وراء استهداف مقر بوتين وخيرسون شمال سوريا يشتعل من جديد.. تبادل نيران واتهامات بين الجيش السوري وقسد» الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بعد الاضطرابات في فنزويلا إثر اعتقال مادورو بعد لقاءات رفيعة مع وزير الدفاع السعودي… الزبيدي وقيادات الانتقالي يشدّون الرحال إلى الرياض وصفة لعلاج البرد- خلطة تساعد على الشفاء في يومين متى تحتاج الدوالي إلى تدخل جراحي عاجل ؟ طبيب يجيب هل هناك علاقة بين مرض الكلى والقلب- دكتور يكشف الرابط بينهما تقرير استخباراتي صادم: خامنئي يجهّز خطة هروب إلى موسكو مع تصاعد الغضب في إيران الرئيس التركي يحذر واشنطن من خرق سيادة فنزويلا وانهيار النظام الدولي الانهيار الاقتصادي يشعل احتجاجات إيران… ومنظمة صحفيات بلا قيود تدين القمع الوحشي
اتهم الخبير العسكري الأمريكي أندريه مارتيانوف أجهزة استخبارات غربية بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت بطائرات مسيّرة مقاطعة خيرسون، التي انضمت إلى روسيا، إضافة إلى مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود.
وأوضح مارتيانوف، الذي يحمل أيضًا الجنسية الروسية، في تصريحات عبر قناته على موقع “يوتيوب”، أن تلك الهجمات لم تكن عمليات أوكرانية خالصة، بل جرى التخطيط لها وتنسيقها من قبل أجهزة استخبارات غربية، تقوم بتوجيه ودعم عناصر الأمن الأوكراني والسلطات في كييف.
وأضاف الخبير العسكري أن طبيعة هذه العمليات تكشف ـ على حد تعبيره ـ تورطًا مباشرًا للغرب في التصعيد، واصفًا القائمين على هذه الهجمات بأنهم “إرهابيون بكل معنى الكلمة”.