شمال سوريا يشتعل من جديد.. تبادل نيران واتهامات بين الجيش السوري وقسد»

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026

عاد التوتر ليفرض نفسه على مناطق شمال سوريا، في ظل تصعيد ميداني وتبادل اتهامات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في محيط مدينة دير حافر شرقي حلب.

ونقل عن مصدر عسكري قوله، الثلاثاء، إن الجيش السوري بدأ باستهداف مواقع يُعتقد أنها مصادر إطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لـ«قسد» في محيط دير حافر، مشيراً إلى أن الهجمات بالطائرات المسيّرة أسفرت عن إصابة أكثر من ستة أشخاص من الأهالي وعناصر الشرطة العسكرية.

وأكد المصدر أن رد الجيش سيكون «محدوداً». وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع السورية «قسد» بقصف موقع للشرطة العسكرية في دير حافر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر، بينما سارعت «قسد» إلى نفي هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «مفبركة».

من جانبها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن مواقع تابعة لها في مدينة دير حافر تعرضت لقصف من قبل فصائل قالت إنها موالية للقوات الحكومية، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على مصادر النيران.

وأكدت «قسد» في بيان لها حقها «الكامل والمشروع» في الدفاع عن مقاتليها والسكان، متهمة الجهات المهاجمة بتنفيذ قصف عشوائي استهدف منازل المدنيين وعرّض حياتهم للخطر، ومشددة على أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية في صفوفها، محمّلة الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد.