الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بعد الاضطرابات في فنزويلا إثر اعتقال مادورو

ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية، اليوم الاثنين 5 يناير/ كانون الأول، كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، ما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع لتقترب من ذروة قياسية إذ أدت الهجمات الأميركية في فنزويلا إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.7% إلى 4444.52 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر.

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر.

وأغلقت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير عند التسوية على ارتفاع بنسبة 2.8% عند 4451.5 دولاراً للأونصة.

وحقق الذهب مكاسب قوية خلال عام 2025، إذ أنهى العام مرتفعاً بنسبة 64%، وهو أكبر صعود سنوي له منذ عام 1979، مدعوماً بتخفيضات معدلات الفائدة، وزيادة الطلب على الملاذ الآمن، والتدفقات القوية إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

ويتوقع المستثمرون حالياً أن يُقدم الفدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد ألقت القبض على مادورو يوم السبت الماضي، في عملية قيل إنها أسفرت عن مقتل مدنيين، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستتولى السيطرة على البلاد.

في المقابل، أعلنت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز توليها منصب الرئيس المؤقت بدعم من المحكمة العليا في فنزويلا، مؤكدة أن مادورو لا يزال رئيساً للبلاد.

وعادة ما تحقق الأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، أداءً جيداً في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، وكذلك في فترات الضبابية الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقرر صدوها يوم الجمعة، ‌وتتوقع أيضاً خفض الفائدة ‌مرتين هذا العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 6% لتصل إلى 76.99 دولار للأونصة.

وأنهت الفضة العام بارتفاع 147%. وارتفعت الفضة إلى مستويات قياسية جديدة بفضل تصنيف الولايات المتحدة لها معدناً حيوياً وشحها في السوق وسط نمو الطلب.

وزاد البلاتين ‌في المعاملات الفورية 6.7% ليسجل 2286.09 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 4.8% إلى 1717.33 دولار للأونصة