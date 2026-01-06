بعد لقاءات رفيعة مع وزير الدفاع السعودي… الزبيدي وقيادات الانتقالي يشدّون الرحال إلى الرياض

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -متابعات

عدد القراءات 339

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، عن توجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، برفقة عدد من قيادات المجلس، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تأتي ضمن حراك سياسي وأمني متسارع تشهده المرحلة الراهنة.

وبحسب المصادر، من المقرر أن يعقد الزُبيدي وأعضاء المجلس لقاءً مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لبحث مستجدات الأوضاع في المحافظات الجنوبية، ومناقشة التطورات السياسية والأمنية، إضافة إلى تنسيق المواقف والملفات المرتبطة بالمرحلة الحالية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من وصول عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إلى الرياض ولقائه وزير الدفاع السعودي، فيما وصل يوم أمس نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) إلى العاصمة السعودية، حيث التقى هو الآخر الأمير خالد بن سلمان.

وقال المحرمي في منشور له على منصة «إكس» إن اللقاء اتسم بروح الأخوّة والتفاهم، وشهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في اليمن، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، إلى جانب مناقشة سبل تنسيق وتعزيز الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار في اليمن والحفاظ على أمن المنطقة.