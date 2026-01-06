الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع بعد الاضطرابات في فنزويلا إثر اعتقال مادورو بعد لقاءات رفيعة مع وزير الدفاع السعودي… الزبيدي وقيادات الانتقالي يشدّون الرحال إلى الرياض وصفة لعلاج البرد- خلطة تساعد على الشفاء في يومين متى تحتاج الدوالي إلى تدخل جراحي عاجل ؟ طبيب يجيب هل هناك علاقة بين مرض الكلى والقلب- دكتور يكشف الرابط بينهما تقرير استخباراتي صادم: خامنئي يجهّز خطة هروب إلى موسكو مع تصاعد الغضب في إيران الرئيس التركي يحذر واشنطن من خرق سيادة فنزويلا وانهيار النظام الدولي الانهيار الاقتصادي يشعل احتجاجات إيران… ومنظمة صحفيات بلا قيود تدين القمع الوحشي عملية نوعية: درع الوطن توقف تهريب أسلحة وتلاحق الخارجين عن القانون بعد اجتماع عاصف: مانشستر يونايتد يقيل روبن أموريم بعد انفجار خلافه مع المدير الرياضي
كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، عن توجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، برفقة عدد من قيادات المجلس، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تأتي ضمن حراك سياسي وأمني متسارع تشهده المرحلة الراهنة.
وبحسب المصادر، من المقرر أن يعقد الزُبيدي وأعضاء المجلس لقاءً مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لبحث مستجدات الأوضاع في المحافظات الجنوبية، ومناقشة التطورات السياسية والأمنية، إضافة إلى تنسيق المواقف والملفات المرتبطة بالمرحلة الحالية.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من وصول عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إلى الرياض ولقائه وزير الدفاع السعودي، فيما وصل يوم أمس نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) إلى العاصمة السعودية، حيث التقى هو الآخر الأمير خالد بن سلمان.
وقال المحرمي في منشور له على منصة «إكس» إن اللقاء اتسم بروح الأخوّة والتفاهم، وشهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في اليمن، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، إلى جانب مناقشة سبل تنسيق وتعزيز الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار في اليمن والحفاظ على أمن المنطقة.