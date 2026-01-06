وصفة لعلاج البرد- خلطة تساعد على الشفاء في يومين

الثلاثاء 06 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

خلطة البرد عبارة عن مزيح من الأعشاب التي تساعد على تهدئة السعال وتخفيف الاحتقان وتقليل التهاب الحلق.

ويعتبر الزنجبيل والعسل من خلطات البرد الشهيرة، يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد هذه الوصفة لعلاج الإنفلونزا، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي فوائد الزنجبيل والعسل للبرد؟

1- تهدئة السعال

يهدأ السعال عند مرضى البرد والإنفلونزا عند تناول الزنجبيل والعسل، لاحتواء هذا الخليط على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، تساعد على تخفيف الكحة، مثل الجينجيرول والشوجاول.

2- تخفيف التهاب الحلق

يقل ألم الحلق الناتج عن نزلات البرد والإنفلونزا عند تناول الزنجبيل والعسل، لأن هذا الخليط يساعد على تخفيف الاحتقان.

3- تقوية المناعة

يصبح الجسم أكثر قدرة على التصدي للعدوى الفيروسية المسببة لنزلة البرد أو الإنفلونزا عند تناول الزنجبيل والعسل، لأن هذا المزيج يقوي الجهاز المناعي، بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.

كيف يتم تحضير خلطة البرد بالزنجبيل والعسل والليمون؟

هناك طريقتان لتحضير خلطة البرد بالزنجبيل والعسل، وهما:

1- غلي شرائح الزنجبيل الطازج لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، ثم يُصفّى الماء جيدًا مع إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل.

2- هرس الزنجبيل حتى يصبح قوامه ناعمًا، ثم يضاف إليه العسل مع تناول ملعقة صغيرة من هذا الخليط من مرتين إلى 3 مرات يوميًا.

والجدير بالذكر أن هناك إضافات تجعل وصفة الزنجبيل والعسل أكثر فعالية في علاج البرد، وهي:

-الليمون: مصدر غني بفيتامين سي.

-الفلفل الأسود: يعزز الخصائص المضادة للالتهابات التي يتميز بها الزنجبيل.

-القرفة: تزيد الخصائص المضادة للميكروبات في الزنجبيل والعسل.

متى يظهر مفعول الزنجبيل والعسل؟

يختلف موعد تحسن أعراض البرد بعد تناول الزنجبيل والعسل من مريض لآخر حسب شدة العدوى والحالة الصحية واستجابة الجسم.

ومع ذلك، إذا كانت نزلة البرد خفيفة، فمن المفترض أن يظهر مفعول الزنجبيل والعسل في غضون يومين